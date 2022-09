Jak uvedl mluvčí záchranářů Lukáš Humpl, osmačtyřicetiletý muž pracoval na střeše domu, odkud spadl z výšky více než čtyř metrů na beton.

Prvňáky z polské školy v Karviné pasovali na školáky na náměstí

„V okamžiku, kdy na místo dorazili záchranáři, jevil známky poruchy vědomí. Zasahující lékař zjistil vážné poranění hlavy a mozku. Pacienta proto uvedl do umělého spánku, zajistil jeho dýchací cesty intubací a převedl na přístrojem řízenou ventilaci. Posádky podaly potřebné léky a poskytly další úkony v rámci přednemocniční neodkladné péče. Muže, který se nalézal v život ohrožujícím stavu, záchranáři následně šetrně letecky transportovali do ostravské Fakultní nemocnice. Předán byl do péče zdravotníků urgentního příjmu,“ informoval Lukáš Humpl.