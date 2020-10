V platnosti zůstává zřízený kontaktní bod pro občany, kteří jsou v nařízené karanténě, nemohou si nakoupit a rovněž nemají ani osobu blízkou pro zajištění základních nákupů včetně léků.

„Předpokládáme, že stejně jako na jaře se na nás budou lidé obracet s prosbou o nákup základních potravin, případně léků. Samotná realizace nákupu pak bude probíhat jednoduše. Zaměstnanec úřadu si od volající vyžádá jeho kontaktní údaje, dohodnou se spolu na způsobu a termínu předání nákupu a také na jeho úhradě. Nákupy pak budeme realizovat po individuálním domluvě s každým klientem,“ přiblížila postup při zajišťování nákupů vedoucí sociálních věcí havířovského odboru sociálních věcí Yveta Břízová.

O víkendu budou případné nákupy uskutečňovány podle jejich naléhavosti.

KONTAKTY:

» 721 706 973 « (linka je v provozu v pracovní době v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, ve čtvrtek od 8 do 14 hodin, v úterý a pátek od 8 do 12:30 a dále pak i v sobotu a v neděli)



» 596 803 140 « (linka je v provozu v uvedené pracovní době Magistrátu města Havířova, v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, ve čtvrtek od 8 do 14 hodin, v úterý a pátek od 8 do 12:30)