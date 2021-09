Ještě téhož dne oznámila policii další občanka, že v ulici Frýdecká v Havířově-Bludovicích někdo rozbíjí zastávku MHD. Na místo opět vyrazili strážníci Městské policie, kteří zjistili, že se oznámení zakládá na pravdě a na místě ztotožnili ženu S. V., ročník 1998, která kopala do zastávky i po jejich příjezdu. Událost byla dořešena příkazem na místě nezaplaceným ve výši 5000 Kč.

Městská policie Havířov přijala v minulých dnech oznámení, že po ulici Hakenova běhá hulákající muž, který převrátil motorku na zem a utíkal směrem do dvorové části ulice Kpt. Vajdy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.