V Havířově se dnes bude provádět personální rošáda

Několik organizačních a personálních změn mají dnes na programu havířovští radní.

Magistrát města Havířova. Foto: Deník/Libor Běčák

Jedenáctka radních by měla do funkce jmenovat nového ředitele Městské realitní agentury Martina Cyže. Ten už dříve v městské společnosti pracoval, a to i jako náměstek ředitele.

Stejně tak by měli radní jmenovat novou ředitelku centra pro mentálně postižené Santé, kterou má být jejich kolegyně - členka rady a zastupitelstva za ANO Stanislava Gorecká.

Organizační směny se týkají některých odborů a oddělení magistrátu. Některé by měly být rozděleny, jiné sloučeny. Změny se týkají Odboru správy a rozvoje majetku a Odboru územního rozvoje. Samozřejmě, že s tím souvisí příslušné personální obsazení.

O rozhodnutí rady bude Deník v tomto článku informovat v průběhu dne.