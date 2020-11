„Zachováno zůstane pouze rozsvícení vánočního stromu města Havířova na náměstí Republiky bez doprovodného programu, jako součást vánoční výzdoby města s instalací městského betlému,“ uvedla mluvčí havířovského magistrátu Rosalie Seidl Pokorná.

Stejné rozhodnutí – zrušit - přijali v Bohumíně, kde tradiční jednodenní vánoční trh probíhal vždy už na začátku adventního období.

V Českém Těšíně zatím vyčkávají jak se situace vyvine a zda pořádaní takové akce, jako jsou například vánoční trhy umožní vládní nařízení.

Stejně tak v Orlové. „Pokud bude příznivá situace, tak se 13. prosince uskuteční na Náměstí u Moravy Předvánoční trh s ukázkou vánočních tradic a kolem 20. prosince by proběhlo Rozdávání Betlémského světla. Samozřejmě, že vše bez doprovodného programu,“ upřesnila ředitelka DKMO Bára Heczková.

Bohumín, trhy ne, ale možná setkání na Štědrý den

Stánky s rukodělnými výrobky, vánoční dekorace, teplá medovina na zahřátí. To a ještě více měly nabídnout vánoční trhy, které v Bohumíně chystali na sobotu 28. listopadu. Nakonec se neuskuteční, akce byla bez náhrady zrušena.

V Česku aktuálně platí nouzový stav, omezení pohybu a přísná hygienická opatření kvůli koronaviru. „Vměstnat do stávajících pravidel akci, na kterou ročně zavítá několik tisíc lidí, je nereálné. Nikdo z nás netuší, jak dlouho a jaká opatření potrvají, a to bohužel ovlivňuje plánování i uzavírání smluv se stánkaři. Ostatně ti potřebují včas vědět, zda se trhy konají či ne, protože objednávají a nakupují zboží. Nebylo by fér, abychom je napínali do poslední chvíle,“ vysvětlil ředitel K3 Bohumín Karel Balcar. Vánoční trhy ruší i města v okolí.

Aktuálně jsou v Bohumíně zrušené všechny velké kulturní akce až do konce roku. „Zatím ještě pořád necháváme otevřenou podobu štědrovečerního setkání 24. prosince na náměstí. Vyčkáváme, zbývá více jak měsíc,“ dodal Balcar.

V Karviné padne rozhodnutí, zda pořádat vánoční jarmark v pátek.