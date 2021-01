Ženy přicházejí rodit nejen z Moravskoslezského kraje, ale i ze vzdálenějších míst. Mezi priority novorozeneckého oddělení patří individuální přístup k matce a dítěti, podpora ranného kontaktu (bondink), podpora a dodržování desatera kojení a edukace matek ohledně kojení a péče o dítě.

"Ono to není moderní ten směr, který jsme nastoupili, ale je to spíše návrat ke kořenům. My se spíše snažíme do toho moc nezasahovat, nebereme maminkám děti, necháváme je celou dobu od narození, kdy jsou od porodu stále spolu, následně nejen ty dvě hodiny, jak to mnohdy je, ale u nás celou dobu jsou miminka s maminkami. Leží i spolu v posteli," uvedl Hynek Canibal, primář dětského oddělení NsP Havířov.

Ke všemu přispívá také samotné prostředí novorozeneckého oddělení s příjemným a ochotným personálem.