Nádražní budova stojící naproti restauraci Praha bude k prohlídkám přístupná od 10 do 17 hodin. Komentované prohlídky nádražní budovy začínají v 11, 13, 14, 15 a v 16 hodin. Cena vstupenky je 30 koruna koupit se dá v den akce na místě, nebo na webu Zachranme.karvinskenadrazi.cz .

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.