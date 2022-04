Vyučování v ní skončilo před 40 lety, už roky v ní funguje přírodovědná stanice a v bývalé školní zahradě jsou voliéry s ptáky, v bývalých třídách terária s plazy a jinými zvířaty. Ale ve vzpomínkách absolventů duch školy stále žije. A v sobotu 28. května si právě oni připomenou výročí - 150 let od založení polské školy v Ráji.

Její příběh je kostrbatý, podobně jako dějiny tohoto regionu ve 20. století. Od založení v roce 1872 do obsazení Fryštátu Němci v roce 1939, fungovala polská škola, v tehdy ještě samostatné obci Ráj, v budově, kde je dnes přírodovědná stanice Střediska volného času Juventus. Za války byla v budově škola německá, po válce zase česká. Polské děti musely do školy ve Fryštátě.

Po politických změnách v roce 1948 fungovala polská škola několik měsíců v tehdy ještě stojícím Zámku Ráj. Další rok v dnešním sídle KSČM v Ráji, a od jara 1950 do rok 1962 v dřevěné přístavbě v zahradě školy, dnešním sídle PZKO Ráj. Posledních 20 let existence se školní výuka odehrávala opět v kamenné školní budově, jako do roku 1939.

Poslední absolventi Polské školy v Karviné-Ráji mají vysvědčení z června 1982. Jedním z absolventů je i Vladislav Owczarzy, publicista a novinář na penzi, který by měl být i na květnovém setkání.

Na konci května si nejen absolventi polské školy v Karviné-Ráji připomenou výročí 150 let od založení školy. Na snímku Zámek Ráj, kde škola několik měsíců na konci 40. let 20. století sídlila.Zdroj: archiv Mariana Steffka

Setkání, výstava, koncert i zábava

Myšlenka připomenout si 150-leté výročí dnes již neexistující školy vznikla spontánně zhruba před půl rokem. Od té doby organizátoři (Místní skupina PZKO v Karviné-Ráji) pracovali na přípravách, jejichž součástí bude kromě květnového setkání například také výstava fotografií, které zachycují život školy a jejích žáků v průběhu 110 let fungování.

„Sehnat fotografie není vůbec jednoduché. Oslovili jsme pamětníky a výstavu připravujeme z fotografií ze soukromých archívů,“ říká Ksenia Stuchlik, jedna z organizátorek jubilejního setkání. Také ona pamatuje školní lavice v budově v Ráji, byť jen jako žákyně první třídy.

Na slavnosti, která proběhne v budově PZKO a přilehlé zahradě, které se školou sousedí, vystoupí pěvecký soubor "Dźwięk" a jako překvapení se připomene dětský taneční a pěvecký sbor Promyk, který při škole působil. „Je to takový předchůdce Permoníku. Vystoupení je koncipováno jako takové retro, kde vystoupí absolventi školy,“ dodává Ksenia Stuchlik.

Mezi pozvanými hosty je kromě jiných generální konzulka Polské republiky v Ostravě Izabella Wołejko-Chwastowicz, pod jejíž záštitou se akce koná. Nebudou chybět i hosté z Magistrátu města Karviná a Kongresu Poláků v ČR, kteří finančně podpořili přípravy. Budou proslovy hostů, zasazení památečního stromu a předání ocenění. Dorazit by měla i poslední žijící a velmi oblíbená vychovatelka, devadesátiletá paní Aurelie Pilecká.