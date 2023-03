Pospíšili si. Základní škola Majakovského v Karviné vyvěsila do tříd portrét nového prezidenta Petra Pavla hned v den jeho inaugurace. V Havířově se rozhodují.

V ZŠ Majakovského v Karviné už mají ve třídách portrét nového českého prezidenta Petra Pavla. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Přestože některé školy kvůli finanční nákladnosti nechtějí pořizovat do tříd portrét nového prezidenta Petra Pavla a někde na žáky shlížel naposledy Václav Havel, jsou školy, kde se k výměně připravili a provedli ji bleskurychle ještě v den inaugurace nového českého prezidenta, tedy ve čtvrtek 9. března.

To je třeba případ Základní školy Majakovského v Karviné, kde visí zarámovaný portrét nového českého prezidenta už ve třech třídách.

Podle ředitele školy Romana Hamruse je hlavním důvodem výměny portrétu hlavy státu ve třídách skutečnost, že je to v této škole prostě tradice. „Ačkoli si škola může vybrat, zda ve třídách umístí znak, nebo fotografii prezidenta, my jsme tady hlavu státu měli vždycky. Bez ohledu na to, kdo byl zrovna českým prezidentem a jaký na něj máme politický nebo jiný osobní názor. Vyjadřujeme tak úctu k jeho funkci, a proto jsme vždy měli vyvěšené portréty prezidentů Havla, Klause i Zemana,“ vysvětlil ředitel školy Roman Hamrus.

Počítá s tím, že postupně pořídí portrét českého prezidenta do všech kmenových a odborných učeben, tedy až do 18 místností.

A kde vhodný portrét prezidenta Petra Pavla sehnali, zvlášť, když dotyčný řekl, netrvá na tom, aby ve školách musí viset jeho portrét a nechce ani poštovní známku se svým portrétem , byť je vydání takové známy u českých prezidentů tradice? „Přes internet, oslovili jsme firmy, které důstojný portrét prezidenta nabízejí a koupili jsme ho,“ dodal ředitel školy.

Státní znak, ale i fotka Komenského

Státní znak, ale i KomenskýV jiných školách o instalaci portrétu nového prezidenta do tříd zatím nerozhodli. „Zatím u nás máme portrét Komenského, ale zvažujeme, že pořídíme portrét Petra Pavla. Rozhodne o tom školská rada,“ řekl Deníku ředitel Základní školy K. Světlé v Havířově Petr Ptáček.

V orlovské Základní škole K. Dvořáčka mají podle zástupkyně ředitele Alice Nogové ve třídách státní znak a tak to zůstane i nadále.

Podle zástupců ministerstva školství umístění obrazu prezidenta republiky ve školní třídě neupravuje žádná legislativa a je tedy věcí zřizovatelů či ředitelů škol, zda tak učiní.