„Včera k nám nastoupili dva příslušníci 53. pluku průzkumu a elektronického boje se sídlem v Opavě. Vojáci budou na naší covidové jednotce vypomáhat zdravotníkům s péčí o hospitalizované pacienty,“ uvedl ředitel Karvinské hornické nemocnice Tomáš Canibal.

V havířovské nemocnici pomáhá šest vojáků na oddělení ošetřovatelské péče, protože ta je velmi náročná. „Vedle této pomoci bychom přivítali i vojenské lékaře, to určitě. Není to ale tak, že bychom získali kolik vojáků, kolik si řekneme. Každopádně každá pomoc je vítaná,“ uvedl ředitel havířovské nemocnice Norbert Schellong.

Zdravotníci jsou unavení a rezignovaní, říká primář ARO havířovské nemocnice

Prozradil, že nemocnice oslovila také praktické lékaře. Ohlas ale nebyl nijak velký. „Mají svoji práci, ale i kdyby pomohli v očkovacím centru, byla by to pomoc,“ dodal Schellong.

„Počty hospitalizovaných ještě porostou“

Havířovská nemocnice v těchto dnech přidala dalších 18 lůžek pro pacienty s covidem. „Aktuálně tedy máme 110 covidových lůžek, část běžných, část pro těžší případy. Pokud se bude situace zhoršovat, můžeme přidat ještě maximálně 30 lůžek a pak už nic. Na pětistupňové škále jsme na stupni čtyři,“ uvedl ředitel nemocnice.

Otevřeně mluví o tom, že současná covidová vlna je jako tsunami. „Tu vlnu už nezbrzdíme. Předpokládáme, že do půlky prosince bude nakažených ještě růst. Poté se to doufám „nasytí“ a situace se zlepší. Pozitivní budou s dvoutýdenním odstupem proudit do nemocnic a ze středně těžkých případů se budou rekrutovat ty těžší. A pravděpodobně začne být problém s intenzivními lůžky,“ přemítá Norbert Schellong.

Hospitalizovaný = zpravidla neočkovaný

V Karvinské hornické nemocnici měli ve středu ráno hospitalizovaného jednoho covid pozitivního pacienta na JIP a 22 covid pozitivních pacientů na standardním oddělení, z tohoto počtu je 18 pacientů neočkovaných.

„Covidovou jednotku s kapacitou 25 lůžek máme zřízenou na oddělení rehabilitace, takže z tohoto důvodu jsme omezili lůžkovou rehabilitační péči a také některé ortopedické operace, hlavně menší výkony. Personálně jsme na hraně, proto jsme si požádali o vojenskou výpomoc,“ dodal ředitel nemocnice Tomáš Canibal.