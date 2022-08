„Aby park Petra Bezruče sloužil i dalším generacím, musí se pravidelně udržovat a postupně obnovovat. Poslední masivní proměna se uskutečnila před patnácti lety, proto nyní připravujeme nový projekt na jeho omlazení. Než se ale pustíme do samotných úprav, je třeba vyhodnotit aktuální stav stromů a především zajistit, aby se práce negativně nedotkly žádných živočichů,“ vysvětluje místostarosta Bohumína Lumír Macura.

Park, který je zelenou dominantou Nového Bohumína, tvoří zhruba 1 500 stromů. Rok trvající dendrologický průzkum prokázal, že je nutné přibližně 90 z nich pokácet.

„Jde o neperspektivní stromy, zejména jasany a olše. Z celkového počtu dřevin se nejedná o vysoké číslo. Při poslední probírce před patnácti lety jsme jich museli pokácet téměř dvě stě, většinu z nich jsme nahradili novými. Stejně budeme postupovat i při plánované revitalizaci. V plánu je výsadba více než 160 nových kusů. Abychom měli absolutní jistotu, že pokácením vytipovaných dřevin nedojde k ohrožení místní fauny, zadali jsme zde zoologický průzkum,“ popisuje Ľubica Jaroňová z odboru životního prostředí bohumínské radnice.

Monitoring probíhá letos ve vegetačním období, především v letních měsících. „V této době jsou živočichové nejvíce aktivní, hnízdí, rozmnožují se. Specialista, který má zkušenosti s biologickými průzkumy a posudky, využívá k pozorování zvířat nejmodernější techniku včetně endoskopických kamer či přístrojů fungujících na principu echolokace. Díky tomu zjistíme, které stromy je v parku nutné ponechat,“ doplňuje Rostislav Palán z odboru životního prostředí.

Jak dodává, radnice v případě doporučení biologa konkrétní strom pouze výrazně ořeže tak, aby jeho torzo i nadále sloužilo živočichům jako přirozený domov. Tím zajistí bezpečnost lidí a současně vyjde vstříc potřebám přírody.

Kompletní zoologický posudek by radnice mohla mít k dispozici už tento podzim. V příštím roce se chce pokusit dosáhnout na některý z dotačních titulů, aby se mohla pustit do komplexní revitalizace parku, jehož historie se začala psát na konci 19. století. Hrabě Jindřich Larisch-Mönnich v těchto místech založil bažantnici, část pak věnoval městu. V průběhu dvou let tu vznikl anglický park, jehož základní kámen byl položen v roce 1907. Botanický podklad tvoří solitéry i skupiny dubů, ale rostou zde i výstavní exempláře a netypické dřeviny.