V Moravskoslezském kraji se otevírací doba hasičských stanic bude pohybovat podle jednotlivých územních odborů HZS MSK (okresů) od 8 do 9 hodin, zavírat se budou od 16 do 17 hodin (viz seznam níže).

Na všech stanicích si budou moci návštěvníci prohlédnout moderní zásahovou techniku a vnitřní prostory. Pokud vyjde počasí, připraveno bude na některých z nich – hlavně pro ty nejmenší – venkovní stříkání vody pomocí hadice a proudnice.

Všech šest stanic HZS MSK v Ostravě (Zábřeh, Fifejdy, Poruba, Jih, Slezská Ostrava a Přívoz) bude v pátek otevřeno vždy od 9 do 17 hodin.

V okrese Karviná bude v pátek otevřeno všech pět stanic HZS MSK (Karviná, Havířov, Český Těšín, Orlová a Bohumín), a to od 8 do 16 hodin.

V okrese Frýdek-Místek budou v pátek otevřeny všechny tři stanice HZS MSK (Frýdek-Místek, Třinec a Nošovice), a to od 9 do 17 hodin.

V okrese Opava budou v pátek otevřeny všechny tři stanice HZS MSK (Opava, Vítkov a Hlučín), a to od 9 do 17 hodin.

V okrese Nový Jičín budou všechny tři stanice HZS MSK (Nový Jičín, Kopřivnice a Bílovec) otevřeny v pátek od 9 do 16 hodin.

V okrese Bruntál budou v pátek otevřeny všechny tři stanice (Bruntál, Krnov a Rýmařov), také od 9 do 16 hodin.

V případě, že bude chtít v pátek navštívit kteroukoli stanici HZS MSK skupina deseti a více osob, musí se jejich vedoucí (např. pedagog) předem písemně (mailem), resp. telefonicky, domluvit na návštěvě s velitelem příslušné stanice, jinak není vyloučeno čekání skupiny před branami stanice na prohlídku, a to mj. kvůli zajištění bezpečnosti prohlídek.

Všichni velitelé stanic HZS MSK, kam by měla nejpozději do čtvrtku 12. května dopoledne směřovat písemná žádost větších skupin návštěvníků, mají e-mailovou adresu ve tvaru: jmeno.prijmeni@hzsmsk.cz (bez háčků a čárek). Adresy jednotlivých stanic, jména a příjmení velitelů těchto stanic i telefonický kontakt na ústřednu najdete ZDE.