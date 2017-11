V pondělí začíná oprava povrchu Ostravské ulice

Od pondělí je na výjezdu z Karviné směrem na Ostravu třeba počítat s malým zdržením. Silničáři začnou s opravou povrchu Ostravské ulice od tzv. brýlí až za křižovatku s třídou Osvobození. Oprava je naplánovaná až do 10. prosince.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Libor Plíhal

„Práce se budou provádět v obou směrech, každý směr vždy po polovinách, oba vnější a poté oba vnitřní. Doprava tedy bude omezena jen minimálně, uzavírky se dotknou vždy aktuálního pruhu v daném směru,“ vysvětlila mluvčí města Šárka Swiderová.

V průběhu prací budou operativně uzavírány na dobu nezbytně nutnou boční ulice – Polní, část staré Ostravské, Hornická stezka, výjezd z parkoviště u zimního stadionu nebo ulice Karola Śliwky a Svatopluka Čecha. Oomezený bude příjezd k čerpací stanici či výjezd z ní.

Autobusové zastávky ve směru na Ostravu, Orlovou i Havířov proti obchodnímu domu se budou také opravovat. Autobusy, které jezdí v přímém směru od Karviné-Ráje, budou zastavovat na provizorní zastávce ještě před křižovatkou s třídou Osvobození, tam běžně zastavuje MHD.

Autobusy ze směru od Nového Města, přijíždějící k zastávkám ze třídy Osvobození, budou zastavovat pouze na řádných zastávkách před odbočkou (u mototechny) a poté až za čerpací stanicí.

Za rok další velká oprava

Termín oprav stanovilo ŘSD s ohledem na další plánované akce v příštím roce. To proběhne velká oprava silnice II/475 ve směru na Stonavu včetně přejezdu – práce bude nutné realizovat za úplné uzavírky, která je v plánu od půlky března do října 2018.

To bude SŽDC modernizovat železniční koridor také v Karviné, v té souvislosti se připravuje i oprava mostu před řeku Olši v Dětmarovicích (od dubna do listopadu 2018). Z uvedeného plyne, že část dopravy bude nutné odklonit tranzitem přes Karvinou a nebylo by tedy vhodné opravovat v té době další frekventovanou silnici na trase.