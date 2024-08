Těšín na opravy vyčlenil částku 20 milionů korun, nicméně havarijní a sanační práce hradí ze sta procent pojišťovna.

U zasažených budov už operují jeřáby, které odstraňují poškozené části střech i krovy, protože střecha bude úplně nová.

„Ještě do konce tohoto týdne se budou rozebírat a likvidovat konstrukce nad stropem čtvrtého podlaží pomocí dvou stotunových jeřábů, jednoho minibagru podvěšeného na jeřábu a výškových pracovníků zavěšených v koši. Na zemi to bude třídit a nakládat do kontejneru osm tunový bagr,“ vysvětluje místostarosta Jan Pekař.

V průběhu týdne lze předpokládat návoz potřebného vybavení a zahájení stavby sarkofágu. Nejdříve se postaví lešení ze dvou stran objektu a proběhnou demontáže překážejících stříšek. Pak se na zemi zkompletuje „střecha“, následně se vyzvedne komplet střechy jeřábem a usadí se nad objekt.

„Tento sarkofág poskytne potřebnou ochranu před povětrnostními podmínkami, bude tak možné efektivně pracovat nehledě na počasí,“ uvádí dále místostarosta města Jan Pekař.