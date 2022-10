Starostou má být Vít Slováček (KDU-ČSL), který jím byl už v letech 2006 - 2018. O post místostarostky se bude ucházet Kateřina Krainová Byrtusová (NEZÁVISLÍ PRO TĚŠÍN) a druhým místostarostou má být Jan Pekař z ODS). Sdružení NEZÁVISLÍ PRO TĚŠÍN bude mít v radě města pět členů, lidovci a ODS po dvou.

Podle Kateřiny Kainové Byrtusové navržené složení koalice je ta nejlepší volba v rámci možností. „Chtěli jsme se podílet na vedení města. A to jde nejlépe, když máte obsazeny posty radních,“ vysvětlila.

Je si prý vědoma toho, že koalice je velmi křehká, protože má v zastupitelstvu 14 mandátů oproti 13 opozičním. „Věříme v konstruktivní vedení města a v to, že naše projekty a podpoří zčásti i opozice,“ řekla Krainová.

Staronový starosta

Kandidát na starostu Vít Slováček okomentoval složení koalice následovně: „Našli jsem mezi sebou shodu na tom, co je třeba ve městě udělat. Proto jsme do toho šli,“ uvedl. Pokud bude zvolen starostou, nebude to jeho premiéra. Byl totiž starostou už v letech 2006 – 2018. V končícím volební období i na přelomu tisíciletí byl místostarostou.

A co nová koalice považuje za svůj nejbližší důležitý úkol? „Jednoznačně je to náprava investičních akcí, jmenovat můžu projekt rekonstrukce Nádražní ulice,“ uvedla Krainová. Naopak plánovaný projekt přestavby Hlavní ulice nevidí jako prioritu.

V zářijových komunálních volbách v Českém Těšíně zvítězilo hnutí ANO. Stejný počet mandátů měli právě NEZÁVISLÍ PRO TĚŠÍN (7), čtyři KDU-ČSL (4) a NESTRANÍCI (4), ODS (3) a SPD (2).