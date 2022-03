Pan Jan Ihnatík se narodil 1. března 1922 v obci Poroškovo na Podkarpatské Rusi. Do dnešních dnů je tento válečný veterán aktivní, rád se věnuje zahrádce a účastní se jako čestný předseda i schůzí výboru Jednoty Československé obce legionářské Havířov a návštěv pietních míst.Plukovník Jan Ihnatík byl přímým účastníkem bojů za osvobození Československa od německých nacistů.

Do československé zahraniční armády vstoupil již v polovině února 1943. Tehdy stále ještě dvacetiletý mladík absolvoval vojenský výcvik a s naší jednotkou osvobozoval Kyjev i Pravobřežní Ukrajinu. Ještě předtím si však prožil náročné tři roky v sovětském gulagu.Uniforma pana Ihnatíka je právem poseta vyznamenáními za chrabrost, přátelství nebo obranu státu. V roce 2017 oceněn Cenou města Havířova, která je udělována jako nejvyšší ocenění za významný přínos městu – významná umělecká, vědecká nebo jiná díla mající vztah k Havířovu a také za výjimečný čin občana Havířova regionálního nebo také širšího významu.

Plukovník Jan Ihnatík ji obdržel za hrdinství v boji, zásluhy na osvobození Československa a šíření autentického historického povědomí o událostech v období 2. světové války. Pravý hrdina se, mimo jiné, pozná podle toho, že se hrdinou necítí být. Takto Jan Ihnatík s odstupem 77 let nahlíží na 2. světovou válku.

„Účastnit se druhé světové války nebylo žádné hrdinství. Bojovaly nás totiž tisíce a jen jsme plnili úkoly. Jako hrdina se rozhodně necítím. Bojovat proti nacismu pro mě byla povinnost,“ říká.

„Jsem moc rád, že pandemická opatření se rozvolnila, a my jsme panu Ihnatíkovi mohli vystrojit oslavu se vším všudy. Je to výjimečné výročí a pan plukovník je výjimečný člověk. Je to chrabrý a neúnavný bojovník za svobodu, který si zaslouží naši vděčnost a obdiv,“ gratuloval oslavenci havířovský primátor Josef Bělica.