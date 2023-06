/FOTOG, VIDEO/ Evangelickým kostelem v Ostravě zazněl v pátek 16. června v podvečer tak trochu jiný benefiční koncert. Za jeho uspořádáním stojí osmnáctiletá zpěvačka Valerie Kaňová alias Vali Angel z Havířova, mimo jiné semifinalistka SuperStar 2021 a vítězka Dívky roku 2020.

Benefiční koncert pro NF Krtek, 16. června 2023, Ostrava. | Video: Deník/Lukáš Kaboň

Právě tato celostátní soutěž letos podporuje onkologicky nemocnou dvacetiletou Katku a Vali Angel se rozhodla sama své vrstevnici pomoci. Oslovila hudební kamarády, mající havířovské podhoubí a bylo jasno.

Koncert byl také součástí mezinárodního projektu DofE britské královské rodiny, jehož studentští absolventi získávají ocenění přímo z rukou prince Edwarda, také i za dobrovolnické počiny. Valerii už k zisku tohoto ocenění schází jen malý krůček.

Start do života

Pomoci nemocné Katce se Valerie rozhodla díky stálé spolupráci s Dívkou roku. Tato soutěž už zase dvacet let spolupracuje s Nadačním fondem Krtek, který podporuje onkologicky nemocné děti a mladé lidi.

„Minulý ročník byl takový, že se nevybralo tolik peněz, kolik jsme si asi představovali, což mi bylo hrozně líto. Poté jsem měla tu čest se zajet podívat přímo do Brna na oddělení onkologie, kde jsou hospitalizovány i onkologicky nemocné děti. Tam jsem se potkala s Katkou. Byla velmi milá a příjemná ale říkala mi, že ji mrzí, že nestihne svůj maturitní ples, ten rok měla maturovat. To mi bylo líto a společně i s Dívkou roku, která jí bude nadále pomáhat, jsme právě její příběh vybrali. A já jsem si usmyslela, že by bylo fajn, kdyby se pro ni vybralo více peněz, abychom jí pomohli nastartovat život. Proto jsme uspořádali tento koncert,“ přibližuje Deníku mladá havířovská zpěvačka.

Silný příběh

Dvacetiletá slečna Katka pochází z Kunštátu na Moravě. Její příběh začal před třemi lety, když jí byl diagnostikován nádor na pravé ledvině. S onemocněním Katka úspěšně bojuje už třetím rokem, podstoupila operaci, kdy jí byla zasažená ledvina odebrána, následovalo ozařování a chemoterapie, která trvá dodnes.

„Největší oporou v nejtěžších chvílích boje o zdraví jí byla i její maminka. Bohužel měsíc po stanovené Katčině diagnóze zjistila i její maminka, že má rakovinu také. Bojovaly spolu a zároveň se každá zvlášť musela poprat se svým trápením. V červenci 2022 však Katčina maminka rakovině podlehla a Katka zůstala sama doma s tátou. Touto beneficí budou vybírány finanční prostředky pro zlepšení kvality jejího života a splnění snů,“ vypráví Valerie Kaňová.

Ona sama už také pocítila, jak dokáže být rakovina zákeřná, protože na onkologické onemocnění zemřel v roce 2018 i Valeriin tatínek. Přenést se přes tuto ztrátu pomohl Valerii právě zpěv, který je pro ni vším. Dokáže jej skloubit i se studiem třetího ročníku mezinárodního gymnázia 1st International School od Ostrava, moderováním a s dobrovolnictvím. A „odskočila“ si i do pěvecké soutěže Česko Slovenská SuperStar 2021, kde se probojovala do semifinále.

Zdroj: Youtube

„Stále spolupracuji s Nadačním fondem Krtek, dříve i s Nadačním fondem Špuntíci. Když pomáhám, tak nejraději dětem, k tomu mám nejblíže. Mimo to zpívám, moderuji, i na různých akcích a studuji. Vše se ale dá nějak zvládnout,“ usmívá se Valerie.

Kapely z kraje

Na ostravském koncertě doprovodil Valerii Kaňovou kytarista Denis Krupička. Návštěvníci si poslechli také studentskou kapelu gymnázia Hladnov Levtowerz, pozvání přijala havířovská kapela Střepy nebo skupina Ajdontker, kterou posluchači znají z tour s kapelou Kryštof. Všichni umělci vystoupili bez nároku na honorář.

Všechny vybrané peníze z ostravského koncertu budou předány formou šeku Nadačním fondem Krtek 28. srpna 2023 při finále soutěže Dívka roku 2023.

Motivace pro další studenty

Benefiční koncert byl rovněž součástí projektu DofE, který se koná pod záštitou britské královské rodiny, aktuálně princem Edwardem. Tento program v Česku funguje od roku 1995 a má motivovat k osobnímu rozvoji všechny mladé lidi ve věku od 14 do 24 let. Jedním z odvětví, ve kterém se studenti zdokonalují, je také dobrovolnictví.

„Ten program má motivovat studenty k tomu, aby byli aktivní, aby jen neseděli ve škole a dělali něco i mimo ni. Jednou týdně musí jednu hodinu splňovat nějakou dovednost, potom dobrovolnictví a patří k tomu i sport. Jednou za rok se pak jede na expedici, kde musí účastníci prokázat své schopnosti v přírodě, jak se dokážou orientovat a podobně. Já už se blížím do finále a jako svůj dobrovolnický počin jsem si zvolila právě i tento benefiční koncert,“ prozrazuje Valerie, které chybí už jen malý krůček k získání zlatého ocenění DofE. Ještě dodejme, že letos si několik studentů z Moravskoslezského kraje převzalo prestižní ocenění přímo z rukou prince Edwarda koncem května v Senátu ČR.

Více o příběhu Katky se zájemci dozví například na Dívka roku pomáhá – Dívka roku (divkaroku.cz). Valerii pak mohou sledovat na Facebooku Vali Angel.