Ve finále se utkají Laura Walicová, Francesca Ferraiuolo, Žaneta Výborná, Klára Hrubá, Isabella Rossini, Sabina Kubová, Martina Marešová, Natálie Karásková, Nela Duchačová a Valérie Kaňová. A právě posledně jmenovaná bude reprezentovat Havířov a celý okres Karviná ve finále, které se uskuteční 31. srpna ve pražském Wellness hotelu Step.

A jaké dojmy měla a jak zvládala semifinále soutěže Valerie Kaňová? „Při semifinálovém kole mě zaskočila otázka moderátorů, když mě požádali, abych mluvila nejdřív německy a potom italsky. Oba dva jazyky se totiž učím a baví mě. V němčině mi to šlo, ale přepnout do italštiny se mi hned nepovedlo. Ale i tak jsem něco řekla, i když si myslím, že asi ne úplně to, co chtěli kluci slyšet,“ říká Valerie a slíbila, že se bude při finále snažit ze všech sil, aby nezklamala moderátory Davida Gránského a Jakuba Kotka, stejně jako všechny ty, kdo jí fandí.

Na finále se velice těší. „Nikdy jsem v něm nebyla, bude to skvělá zkušenost, za kterou jsem moc vděčná. Těším se na celý finálový program i na to, že si tam zazpívám svou oblíbenou píseň Caruso v italštině, kterou mám jako svou volnou disciplínu,“ říká Valerie Kaňová alias zpěvačka Vali Angel.