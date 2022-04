Jedni ničí, druzí jsou smutní

Atrakce stylizovaná jako slovanské hradiště s dřevěnými domky a dalšími prvky, které jsou propojeny lanovím nebo žebříky je v parku Boženy Němcové ve Fryštátě je po modernizaci v provozu pátou sezonu. Už loni ale musela být několikrát zčásti uzavřena kvůli poškození, jež mají na svědomí vandalové, kteří přeřezávají lana jednotlivých sítí. A správce areálu, kterým je odbor komunálních služeb magistrátu, ta situace trápí.

Počasí přesouvá i úklidové akce v Moravskoslezském kraji

Vedoucí odboru Jana Maierová řekla, že poškozování lan na atrakcích v dětském koutku začalo v loňském roce. „Zhruba jednou měsíčně se tam objevila závada. A když je tam závada, jsme povinni atrakci kvůli bezpečnosti okamžitě uzavřít. Náhradní díly se musí objednat a vyměnit. A to pár dní trvá,“ vysvětlila.

Lidé mají jasno, jak na vandaly

Informace, osvětlující důvody loňských potíží a několika uzavření zmíněných atrakcí, se také objevila na sociálních sítích a vyvolala diskuzi. „I když to je uzavřené, tak to nepomáhá. Když jsme tam byli se synem, tak dva kluci si to přelezli a normálně si tam lozili a klouzali. Smutné,“ napsala například Michaela Škovran.

Kauza obchvatu Frýdku-Místku pokračuje: Děti Země uspěly s další stížností

„Oplotit a na noc zavírat, a k tomu hlídače. Ne důchodce, ale pořádného chlapa. Ono to neničí ty malé děti, co si chtějí hrát, ale puberťáci, co se nudí. Tak kdyby dostaly přes hubu na místě od pořádného hlídače a policajti by takového smrada předali rodičům s pořádnou pokutou, tak by to mohlo být nezničené,“ věří Marcela Samlíková.

Další kamera, větší kontrola

Podle Jany Maierové kontrolují areál jednou týdně pracovníci technických služeb. Zjistí-li závady, nahlásí je. „Od května se budou v areálu během celého dne pohybovat pracovníci veřejně prospěšných prací, takže tam bude kontrola ještě důslednější,“ říká Jana Maierová. Dodala, že od doby, který se areál častěji kontroluje, není tak tolik závad a poškození. „Přesto se objevují. Ne jednou měsíčně, ale není již už tolik,“ dodává Maierová.

OBRAZEM: Jaro na zámku, ale i v podzámčí nabízí nejen historické skvosty

Podle zástupce ředitele Městské policie Karviná je toto místo pod dohledem dispečerů kamerového systému dlouhodobě. „Loni jsme tam instalovali další kameru, takže o dění v areál máme ještě lepší přehled. Nicméně ani tak nelze dění na místě sledovat detailně,“ říká Jaroslav Novotný, druhý muž karvinské městské policie. Areál je volně přístupný i v noci, uzavřené jsou jen vchody do něketrých atrakcí, Ty lze ovšem překonat.

Už příští týden by dětský koutek, samozřejmě podle počasí, mohl být znovu otevřen.