Vánoce v krabici od bot

Stejně jako v loňském roce i letos se Český Těšín zapojil do celonárodní dobročinné akce s názvem Krabice od bot aneb Děti darují dětem k Vánocům. Ta přitom již řadu let úspěšně funguje například v USA a v minulém roce se díky ní podařilo obdarovat necelých 10 tisíc českých dětí ze sociálně slabých rodin.

Dárkové krabice od bot poputují například i do Charitativního domu pro matky v tísni v Českém Těšíně či do Azylového domu pro ženy a rodiny s dětmi Sára v Petrovicích.Foto: DENÍK / Pavla Krůčková

„Krabice od bot je vánoční akce Českobratrské církve evangelické. Jejím smyslem je snaha obdarovat vánočním dárkem i děti, jejichž rodiny nemají možnost jim tento zážitek zprostředkovat,“ vysvětlila Irena Machů, koordinátorka akce za Český Těšín.

„Pokud se takovémuto dítěti – předškolákovi, školákovi, náctiletému či v některých případech i batoleti – rozhodnou lidé udělat pod stromečkem radost, je třeba si rozmyslet, zda chtějí obdarovat chlapce, nebo holčičku a v jakém věku by mělo dítě být.

Rodiče si přitom se svým potomkem mohou promluvit o tom, co vše doma má, kolik nových hraček třeba během loňských Vánoc dostalo a že jsou kolem nás bohužel děti, které takové štěstí neměly,“ doplnila Machů s tím, že společně pak naplní prázdnou krabici od bot či jinou krabici podobné velikosti věcmi, které by udělaly radost třeba i jejich ratolestem.

Počítá se přitom s tím, že část předmětů v krabicích nebude nová, ale budou to například hračky, které děti samy dobrovolně „pošlou dál“.

Zabalené a označené věkem, stejně jako informací, zda patří chlapečkovi, či holčičce, mohou pak lidé tyto vánoční balíčky do 10. prosince odevzdat v Ostravské ulici v Českém Těšíně v kanceláři firmy Insgraf, odkud krabice od bot poputují například i do Charitativního domu pro matky v tísni v Českém Těšíně či do Azylového domu pro ženy a rodiny s dětmi Sára v Petrovicích.

V loňském roce takto ve zdejším sběrném místě přijali od veřejnosti, ale i od místních škol a firem 328 dárků.

Sběrná místa v Moravskoslezském kraji:

Wichterlovo gymnázium Ostrava-Poruba

ZŠ Ostrava-Dubina

Firma Insgraf Český Těšín

Nenuda Frýdlant nad Ostravicí

Rodinné centrum Mozaika Nový Jičín