Kam s vánočním stromkem? Odpověď na tuto otázku aktuálně hledají mnohé domácnosti zejména ve městech.

Třinec. V pátek 5. ledna začal ve městě svoz odložených vánočních stromů. | Video: Deník/Tomáš Januszek

Nejčastější způsob, jakým se lidé na Karvinsku zbavují již nepotřebného vánočního stromu je ten, že jej odloží před domem u kontejneru. Druhou možností je odvézt stromek do sběrného dvora.

Přesně to radí lidem na Karvinsku Ludvík Martínek, ředitel Technických služeb Havířov. „Lidé mohou stromy zdarma odevzdat ve třech sběrných dvorech ve městě. Většina jich ale odloží strom u kontejneru na odpad a naši pracovníci ve spolupráci městem, které zaměstnává lidi na veřejně prospěšných pracích, pak stromy naloží a odvážejí,“ vysvětlil.

Dodal, že největší nápor čekají po Třech králích. Stromy se pak vozí do kompostárny. „Do zoologické zahrady je nevozíme, protože nemůžeme zaručit, že jsou důkladně zbavené všech ozdob a háčků tak, aby se zvířata nezranila,“ dodal Martínek.

Stromek nepatří do popelnice

„Vánoční stromek nepatří do komunálního odpadu. Jednak výrazně snižuje kapacitu nádob, navíc je to neekologické,“ vysvětluje Tomáš Ondraszek, jednatel odpadové firmy SMOLO CZ. Její zaměstnanci vyjeli do ulic Třince pro vánoční stromy letos poprvé tento pátek. Jen v tomto městě se díky této službě každoročně promění na kompost několik tisíc jehličnanů. „Lidé je budou postupně odstrojovat do konce ledna a třinečtí popeláři je budou svážet až do začátku února,“ řekla mluvčí SMOLO CZ Dorota Havlíková.

V Karviné probíhá odvoz vánočních stromků od popelnic průběžně. „Začne se po Třech králích. Lidé zpravidla přesné datum zapomenou, stromek ke kontejneru nedají, proto u nás svou probíhá průběžně,“ řekl mluvčí radnice Lukáš Hudeček.

V Orlové a Českém Těšíně mají pro svoz vánočních stromků určeny přesné termíny. V Orlové proběhne svoz vánočních stromků od rodinných domů a bytové zástavby ve dnech 8., 9., 10. a 15. ledna. Stromky bez vánočních ozdob a kovových háčků mohou lidé odevzdat ve sběrných dvorech v ulicích Nádražní a Okružní.

A stejně bude svoz probíhat v Českém Těšíně, a to každé lednové úterý, tedy 9., 16., 23. a 30. ledna 2024. „Svozová firma FCC Česká republika následně stromky předá v Ostravě k energetickému využití. „Vánoční stromky lze odložit pouze ke kontejnerům na směsný komunální odpad. Na drobné větvičky z vánoční výzdoby lze využít i kontejnery na bioodpad, které jsou rozmístěny na území města,“ píše se v Těšínských listech.

Jehličnany, které zdobily lidské příbytky během vánočních svátků některé firmy v posledních letech likvidují tak, aby našly další využití. Například skupina SMOLO stromy postupně zpracuje ve své kompostárně na dřevní štěpku, která po smíchání s bioodpadem slouží k výrobě kompostu. Proto je třeba stromečky odstrojit a zbavit ozdob.