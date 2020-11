V Havířově se rozhodli vánoční městečko, které vždy zdobilo během adventních týdnů Náměstí republiky v centru města, zrušit.

„Zachováno zůstane pouze rozsvícení vánočního stromu na náměstí Republiky bez doprovodného programu, jako součást výzdoby města s instalací městského betlému,“ uvedla mluvčí havířovského magistrátu Rosalie Seidl Pokorná.

Připomeňte si atmosféru předchozích vánočních trhů a rozsvícení stromu v Havířově ve fotogalerii výše.

V Karviné v pondělí vedení města rozhodlo, že se tradiční Vánoční jarmark na Masarykově náměstí ve Fryštátě konat bude. „Samozřejmě za přísných hygienických opatření,“ zdůrazňuje mluvčí města Lukáš Hudeček a podotýká, že se ale vše může změnit v případě, že by přišel zákaz z „vyšších“, tedy vládních míst.

O tom, zda se bude na jarmarku podávat alkohol, zatím rozhodnuto není, známý je ale termín konání jarmarku od 29. listopadu, do 23. prosince. Rozsvícení vánočního stromu proběhne letos bez účasti veřejnosti v neděli 29. listopadu.

V Bohumíně už, stejně jako v Havířově nebo Petřvaldě, letošní vánoční jarmark zrušili. V Českém Těšíně zatím vyčkávají, jak se situace vyvine a zda pořádaní takové akce, jako jsou například vánoční trhy, umožní vládní nařízení.

Stejně tak v Orlové. „Pokud bude příznivá situace, tak se 13. prosince uskuteční na Náměstí u Moravy Předvánoční trh s ukázkou vánočních tradic a kolem 20. prosince by proběhlo Rozdávání Betlémského světla. Samozřejmě, že vše bez doprovodného programu,“ upřesnila ředitelka DKMO Bára Heczková.

Podobnou „vyčkávací taktiku“ zvolili v Rychvaldu. „V otázce trhů zatím nemáme jasno a zatím nic konkrétního vzhledem k situaci nechystáme.

Máme program pro první adventní víkend a rozsvícení vánočního stromu, ale pravděpodobně bude zrušen a strom se rozsvítí tzv. on-line,“ řekl Deníku starosta Rychvaldu Milan Starostka.

SITUACE V DALŠÍCH MĚSTECH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

V centru Ostravy s trhy počítají

V závěru pracovního týdne před první adventní nedělí běžně začínají vychvalované vánoční trhy v Ostravě na Masarykově náměstí a vedlejším Kuřím rynku. A radnice Moravské Ostravy a Přívozu s jejich pořádáním od 27. listopadu do 23. prosince počítá nadále i letos.

„Nevíme, jaká budou omezení v prosinci, ale předpokládáme, že nadále bude problematické shromažďování většího počtu osob,“ řekla Deníku Hana Lajčíková z kanceláře starostky s tím, že počet stánků, které už stojí na náměstí, byl kvůli nutnosti dodržovat stanovené rozestupy snížen zhruba o polovinu na třiadvacet.

Navíc místo plánovaného kulturního programu bude hrát pouze reprodukovaná hudba a stánky nebudou otevřené celý den, jako bývalo zvykem, ale jen od 12 do 18 hodin.

„I když děláme vše pro to, aby obyvatelé Ostravy mohli prožívat vánoční atmosféru při rodinných procházkách centrem, konečnou podobnu trhů nakonec může ovlivnit vývoj epidemie covid-19,“ avizuje Lajčíková, že aktuální záměr trhy uspořádat se bude odvíjet od vývoje epidemiologické situace a vládních nařízení. Vánoční výzdoba však bude plnohodnotná.

Letošní vánoční výzdoba v Ostravě:

PŘÍPRAVY NEVZDÁVAJÍ

Z příprav zatím neslevili ani v Porubě. „Snažíme se být optimisty a vánoční program stále připravujeme v rozsahu, v jakém na něj byli lidé zvyklí z minulých let,“ uvedl mluvčí radnice Martin Otipka. Jedinou výjimkou podle něj je rozsvícení vánočního stromu, akce, které se účastnily tisíce lidí.

„To je letos nereálné,“ upozornil na komorní rozsvícení světel. Definitivní rozhodnutí o podobě vánočního jarmarku a o tom, zda vůbec bude, padne v Porubě na konci listopadu. Obdobně k situaci přistupuje nové vedení Mariánských Hor a Hulváků.

„Chceme být připraveni na všechno a neberte to prosím jako frázi. Rozhodně se s trhy nechceme rozloučit, a v omezené podobě je nadále připravujeme. Chtěli bychom živou hudbu v omezeném počtu, chtěli bychom trhy, ale musíme čekat, jaká bude epidemiologická situace,“ řekl nový starosta Jiří Vávra.

NA JIHU BEZ TRHŮ

Opačný postoj už ale v předstihu přijala radnice v nejlidnatější městské části Jihu, kde bylo na přelomu roku dokončeno nové moderní náměstí a těšili se tam na první ročník vánočních trhů.

„Vzhledem ke stávající situaci jsme upustili od plánovaného konání vánočních trhů na náměstí Ostrava-Jih, které se měly uskutečnit od 1. do 23. prosince,“ řekla mluvčí Gabriela Gödelová, podle níž i zde budou stromy rozsvíceny bez programu pro veřejnost.

„Náhradou je Živý advent, plánovaný na první adventní neděli, a netradiční Rozsvícení vánočních stromů, kdy v jednotlivých částech obvodu rozsvítíme v rozmezí hodiny čtyři symbolické světelné stromy.

Tradiční rozsvícení vánočního stromu a program se nechystá ani před ostravským magistrátem na Prokešově náměstí.

KRNOV CHYSTÁ TRHY BEZ PROGRAMU

Oslavy Vánoc v Krnově budou mít kvůli pandemii zvláštní podobu. Uskuteční se od neděle 6. do soboty 12. prosince.

„Abychom předešli shlukování lidí, musíme zcela vynechat jakýkoliv program. Budeme se ale snažit, aby se náměstí pokud možno zaplnilo stánky a lidé si mohli zakoupit vánoční zboží. Atmosféru Vánoc navodí také reprodukovaná hudba,“ popsala Aneta Janoušková z krnovského odboru školství, kultury a sportu.

Jelikož pořadatelé nemohou stánkařům zaručit srovnatelný počet zákazníků jako v minulých letech, rozhodli se pro mimořádný krok.

„Zájemcům o prodej na adventních trzích nabízíme stánky zadarmo. Přednost pak dostanou ti, kteří budou chtít na krnovském náměstí prodávat po celý týden. Zatím se nám přihlásilo kolem třiceti stánkařů,“ dodala Janoušková.

Vánoční atmosféru kromě adventních trhů zajistí také výzdoba města. Krnov se poprvé rozzáří v neděli 29. listopadu.

V NOVÉM JIČÍNĚ ZATÍM NEROZHODLI

O tom, zda letos budou tradiční adventní trhy v Novém Jičíně, a v jaké podobě, zatím rada města nerozhodla. Mluvčí Nového Jičína Marie Machková sdělila, že na středeční schůzi se radní města usnesli, že o tom, zda adventní trhy budou, rozhodnou až po 20. listopadu, kdy by vláda měla zveřejnit případná opatření proti šíření nemoci covid-19. „Už nyní je ale rozhodnuto, že nebude venkovní kluziště na náměstí, “ uvedla Machková.

Město má i letos nachystaný program. „Účinkujícím ale nebyly vyplacené žádné zálohy a v případě, že by se ta vystoupení neuskutečnila, město vůči účinkujícím nemá žádné závazky,“ doplnila Machková .

OPAVA: TRHY NEJSPÍŠE BEZ PROGRAMU

Dostanou letos Opavané svou tradiční dávku atmosféry vánočních trhů? To zatím jejich pořadatel Martin Žižlavský neví. Jak sám říká, program i prodejci už jsou připraveni. Zbývá jen definitivní stanovisko, se kterým ale zatím počká, a to minimálně to konce nouzového stavu, tedy do 20. listopadu.

„Původně jsem čekal, že se vláda vyjádří o podobě vánočních trhů do konce prvního nouzového stavu, tedy do 3. listopadu, ale nestalo se,“ říká Žižlavský, jenž otěže vánočních i velikonočních trhů letos převzal po radnici, která je organizovala pět let.

Trhy mají proběhnout od 29. listopadu do 22. prosince na Dolním náměstí. V programu nechybí ani koncerty, třeba Mňágy a Žďorp, Turba nebo oblíbeného Marcela Woodmana a jeho kapely. Jenže kultura nejspíše prostor na trzích kvůli hygienickým opatřením vůbec nedostane. Na Horním náměstí mělo mimo jiné vyrůst i kluziště, i to má ale stopku.

VE FRÝDKU-MÍSTKU ZATÍM ČEKAJÍ

Vedení města Frýdku-Místku zatím nechává pořádání vánočních trhů otevřené.

„V případě uvolnění vládních opatření jsme připravení operativně reagovat. Stánky máme vlastní, takže je můžeme v krátkém čase na náměstí instalovat,“ řekl náměstek primátora Jakub Míček. Už nyní se však ví, že vánoční kulturní program se neuskuteční.