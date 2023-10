Tragédií skončila dopravní nehoda, která se stala okolo půl sedmé ráno ve středu 11. října v katastru obce Těrlicko. Zemřel při ní člověk.

Středeční ranní nehoda v Těrlicku si vyžádala lidský život. | Foto: se svolením HZS MSK

„Při střetu dvou osobních vozidel byli zraněni zraněni všichni účastníci nehody. Jeden ze spolucestujících, osmasedmdesátiletý muž, nehodu nepřežil,“ potvrdila policejní mluvčí Daniela Vlčková.

Záchranáři měli v péči celkem čtyři pacienty. „Muž zůstal zaklíněn v jednom z havarovaných vozidel. Při příjezdu posádek záchranářů byl při vědomí, jeho stav se však rychle zhoršoval. Záchranáři jej začali ošetřovat ještě před vyproštěním a následně v sanitním vozidle museli zahájit resuscitaci, protože došlo k selhání krevního oběhu. Ani po několika desítkách minut nedošlo k obnovení srdeční činnosti a zasahující lékařka nakonec musela konstatovat smrt,“ popsal mluvčí ZZS MSK Lukáš Humpl.

Zlomená závora, hlavní cena těšínského divadelního festivalu, putuje do Krakova

Další tři účastníky (75, 62 a 58 let) záchranáři transportovali do zdravotnických zařízení. „Pacient ve věku pětasedmdesáti let jevil známky poruchy vědomí a jeho poranění bylo život ohrožující. Záchranáři jej uvedli do umělého spánku, zajistili dýchací cesty a převedli na přístrojem řízenou ventilaci. Po naložení krčního límce a uložení do podtlakové matrace byl vrtulníkem přepraven na urgentní příjem ostravské Fakultní nemocnice. Středně těžce byl v oblasti dolní končetiny zraněn dvaašedesátiletý muž a zranění hrudníku utrpěla osmapadesátiletá žena,“ uvedl Humpl.

Středeční ranní nehoda v Těrlicku si vyžádala lidský život.Zdroj: se svolením HZS MSK

Alkohol u obou řidičů zjištěn nebyl. Silnice byla několik desítek minut po nehodě zablokovaná, dopravu na místě řídili policisté. Okolo 13. hodiny už bylo místo nehody volně průjezdné. „Příčiny a průběh nehody budou zkoumat havířovští kriminalisté,“ potvrdila Vlčková.