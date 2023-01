Čím to? Z velké části generál Pavel zřejmě dostal hlasy od voličů kandidátů, kteří se nedostali do druhého kola, ale jeho dobrému výsledku zřejmě napomohla i babišova agresivní a pro mnohé lživá kampaň, kterou spustil po prvním kole.

Hlasy od příznivců Nerudové, Fischera a Hilšera

Při pohledu na podrobné volební výsledky, to vypadá, že za to mohou především ti voliči, kteří v prvním kole dali hlas jinému kandidátovi než je Babiš nebo Pavel. Když v obou obcích spočítáme hlasy, které Danuše Nerudová, Pavel Fischer a Marek Hilšer získali v prvním kole, a přičteme je výsledku Petra Pavla z první kola, procentuální přírůstek sedí téměř přesně. Petr Pavel získal v 1. kole v Horních Bludovicích něco přes 30 procent, trio Nerudová, Fischer, Hilšer dohromady 23 procent. Když je připočteme k Pavlovu zisku z prvního kola, dostaneme jeho výsledek v kole druhém – tedy 53,95 procenta.

A jako přes kopírák je to stejné v případě Chotěbuzi. Tam získal Pavel v prvním kole 28,75 procenta a ve druhém 52,85 procenta hlasů. V Chotěbuzi se však voliči zmobilizovali a přišlo jich o procento více, zatímco v Horních Bludovicích zase o něco méně.

Babiš některé své příznivce nepřesvědčil

Že právě hlasy příznivců Nerudové, Fischera a Hilšera stojí za dobrým volebním výsledkem Petra Pavla v jejich obci, si myslí i starosta Horních Bludovic Roman Nytra. Zároveň si ale myslí, že za úbytkem hlasů pro Babiše bude jeho agresivní kampaň po prvním kole.

„Vypadá to, že Andrej Babiš svou kampaní nepřesvědčil nerozhodnuté voliče, aby mu dali hlas. Za dobrým výsledkem Petra Pavla u nás v obci budou zřejmě i mladší voliči, kterých máme v obci hodně a kteří smýšlejí jinak než voliči Babišovi,“ říká starosta Horních Bludovic.

Někteří babišovci volili Pavla

Podobně čte volební výsledky starosta Chotěbuzi David Harok, který souhlasí s tím, že Pavel získal hlasy od voličů Nerudové, Fishera a Hilšera. „Andrej Babiš má oddané a přesvědčené příznivce, kteří za ním jdou, mezi nimi se asi nějaký úbytek hlasů hledat nedá,“ přemítá.

Ale možná, že by se nějaký babišovec, který volil Pavla, našel. „Slyšela jsme od několika lidí, že je Babiš tou agresivní kampaní zklamal a naštval, a proto ve druhém kole volili Pavla. A pokud to tak udělalo více lidí…,“ uvažuje Andrea Nogová, která v obci provozuje obchod se smíšeným zboží.

Co starostu obce těší, je vysoká volební účast. „Je dobře, že lidem nejsou volby lhostejné. Pro mě je to signál, že společnost je polarizovaná, když i ti, kdo běžně nechodí volit, k volbám přišli. Co mě ale mrzí, je, že lidi více zajímají prezidentské volby, než volby komunální, kde se volí lidé, kteří ovlivňují jejich životy bezprostředně a více než prezident,“ postěžoval si David Harok.