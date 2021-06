Ta proměna nějakou dobu trvala a musela stát hodně peněz, ale výsledek je vidět na první pohled. Prozradíte, kolik se do této městské části za posledních 20 let investovalo?

Přesné číslo nejsem schopen říci, ale budou to stovky milionů korun. Mezi ty největší patří rekonstrukce náměstí za zhruba 25 milionů a rekonstrukce Národního domu za 50 milionů korun. Do Starého Bohumína zcela určitě šlo nejvíc ze všech městských částí.

A současné nebo budoucí investice?

Momentálně je před dokončením oprava a přestavba dvou domů, které sloužily pro sociální účely, na byty. Těch bude celkem jedenáct, patří městu a nebojíme se, že by o ně nebyl zájem. Hotovo by mělo být do poloviny roku a v září po licitacích by se nájemními mohli začít stěhovat. Letos také investujeme zhruba 10 milionů do modernizace domova důchodců Cesmína právě na náměstí, kde necháme udělat evakuační výtah a v plánu jsou také úpravy vnitřních prostor. V minulých letech jsme také rozšiřovali areál hřbitova, kde vznikne venkovní kolumbárium. Také se opravuje obřadní síň, zatím zvenku, a máme připraven projekt na rekonstrukci i vnitřních prostor.

K investicím ve Starém Bohumíně se dá počítat i nemocnice, která už 25 let patří městu. Jak plány má město tam?

Velké. Do nemocnice půjdou v nejbližších letech desítky milionů. Právě zahajujeme přístavbu ambulantního traktu za zhruba 50 milionů korun, připravujeme novou kotelnu a pracujeme na projektové dokumentaci výstavby nové budovy léčebny dlouhodobě nemocných, čímž budeme mít k dispozici 60 nových lůžek. Původní budovu chceme následně renovovat na zařízení, které pečuje o seniory.

Už jsme mluvili o tom, že Starý Bohumín je atraktivní lokalitou pro mladé rodiny, což znamená nápor na školku a školu. Je tam kapacita dostatečná?

My jsme naopak před několika lety měli problém, aby tam vůbec bylo dost dětí, které do té školy budou chodit, abychom ji udrželi. Dnes ve Starém Bohumíně fungují školka i malotřídní škola, mimochodem velmi úspěšná.

Je něco, co podle Vás Starobohumínským může chybět, vadit?

Poté, co se opravil Národní dům, což je perla Starého Bohumína, tak tam jsou myslím lidé velmi spokojení. Co je určitým způsobem trápí, hluk z dálnice, protože Starý Bohumín není jen ta část, která se nachází za dálnicí směrem k řece, ale i na straně k Novému Bohumínu. A tam v některých, místech ten hluk opravdu slyšet je.

Co se s tím dá dělat? Můžete radnice tamním lidem nějak pomoci?

Snažíme se. Tlačíme například na Ředitelství silnic a dálnic, aby udělalo taková opatření, aby se intenzita hluku snížila. Občas se tam měří hlučnost, ale vždycky to o nějaký decibel vyjde, prostě je to v limitu a tudíž ŘSD má argument, že protihlukové stěny nejsou třeba.

Počítá se do budoucna na území Starého Bohumína s nějakou intenzivnější rodinnou zástavbou?

Ano. Ve Starém Bohumíně se nachází také lokalita P. Cingra, kde letos zahajujeme přípravu parcel pro výstavbu rodinných domů. Má tam vzniknout 39 parcel pro výstavbu domů, dále parčík, hřiště a menší vodní plocha. Práce začnou ještě letos a už příští rok se celá lokalita promění v atraktivní místo k životu, zejména pro rodiny s dětmi, protože v docházkové vzdálenosti je školka, škola, nákupní možnosti, restaurace, autobusová zastávka a další užitečné prvky občanské vybavenosti. V územním plánu pak máme k dispozici ještě lokalitu Ovocná v blízkosti Kališova jezera, která je rovněž určena k rodinné zástavbě. Tu ale zatím nepřipravujeme.