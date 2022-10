Novým starostou Stonavy je nyní Tomáš Wawrzyk (hnutí ANO, stejně jako Feber). Jak již dříve Deníku oba potvrdili, na výměně se dohodli už s předstihem. A výsledek voleb jejich rošádě dal zelenou. „Třicet dva roků je dost dlouhá doba, nechci tu být do smrti,“ říká Andrzej Feber, aniž by nějak smutnil. „Koneckonců i voliči dali signál, že by mě měl na obce někdo vystřídat, tak to tak beru,“ dodal.