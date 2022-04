„Paní Aloisie prožila celý svůj dlouhý život Karviné. To, že se vloni uchýlila do karvinského Nového domova, je tak velmi symbolické. Moc bych si přál, aby se dnešní oslavenkyně v naší organizaci cítila co nejlépe, jak se říká, jako doma. To je ostatně snahou všech krajských sociálních služeb. Chceme všem klientům poskytovat co nejvstřícnější zázemí, maximální pozornost a individuální péči. Proto jsem upřímně rád, jak skvěle se paní Aloisie do komunity domova začlenila," řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil, který ji v domově navštívil 21. dubna, aby se připojil ke všem dalším gratulantům.