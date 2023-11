Jak už Deník dříve avizoval, v polovině listopadu nastanou v Havířově dopravní komplikace. Na velkém kruhovém objezdu budou silničáři měnit asfaltový povrch a aby co nejméně překáželi provozu, práce naplánovali na pozdní odpolední a noční hodiny.

Velký kruhový objezd v Havířově čeká oprava asfaltu, 7. listopadu. 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

Přípravné práce související s opravou kruhového objezdu však začnaly již ve středu 8. listopadu. „Během zúžení silnice I/11 do režimu pruhů 1+1 dojde k úpravě křižovatky u železničního nadjezdu, která umožňuje odbočení na Šumbark. Drobné přizpůsobení jízdních pruhů zde potrvá několik dnů. Podle potřeb zhotovitele,“ uvedl Miroslav Mazal z Ředitelství silnic a dálnic.

Do prostoru velkého kruhového objezdu vyjede technika ve středu 15. listopadu zhruba v 17 hodin a pohyb lidí a techniky tam bude od šesté večerní do 5. hodiny ranní druhého dne. Na programu je frézování vozovky na celé okružní křižovatce. Proběhne za obousměrného provozu řízeného školenými pracovníky stavby.

VIDEO: Takto bude vypadat velký rondel a most v Havířově po rekonstrukci

Omezení dopravy se v podobném scénáři bude opakovat ve čtvrtek 16. listopadu a potrvá od 17 hodin až do pátku 17. listopadu do sedmi hodin ráno.

Navíc nebude možné odbočení ze silnice I/11 ve směru od Ostravy nebude možné odbočení na silnici II/479 (ul. Ostravská) směrem k terminálu kontejnerové přepravy. Objížďka povede přes Šenov. Stejný scénář bude platit i ve svátek 17. listopadu v době od 17 hodin do 7 hodin ráno druhého dne. Provoz bude veden v režimu 1+1 po severní polovině okružní křižovatky.

Jsme praštěné, rozezpíváme a roztančíme všechny, říkají babička, máma i dcera

Obdobný režim bude na velkém rondelu platit i během víkendu 18. a 19. listopadu. To by už silničáři měli pokládat nový asfalt. Uzavírka by měla v Havířově skončit v pondělí 20. listopadu v 5 hodin ráno.

Jak řekl mluvčí ŘSD Miroslav Mazal, postup prací včetně načasování uzavírek odpovídá vytíženosti kruhového objezdu: „Během denních dopravních špiček bude křižovatka plynule průjezdná a technika s obsluhou se vždy vrátí zpět do akce v pozdějších hodinách.“

Jak vypadalo dýňobraní v Havířově? Lidé obdivovali 250 kousků, džus i polévku

Plán oprav velkého kruhového objezdu v Havířově

15. 11.

Dopravní omezení začne platit od 17 hod. a poté od 18 hod. do 5 hod. nastane frézování vozovky na celé okružní křižovatce. Frézování nevyhovujícího povrchu proběhne za obousměrného provozu řízeného školenými pracovníky stavby.

16. 11.

Dopravní omezení od 17 hod. a od 21 hod. do 7 hod. proběhne pokládka ložné vrstvy (etapa I., polovina okružní křižovatky).

- Provoz bude veden v obousměrném režimu pruhů 1+1 po severní polovině okružní křižovatky. Pro vozidla jedoucí ve směru Orlová, Šumbark – Havířov, Těrlicko bude vyznačena objízdná trasa po silnici I/11 směr Ostrava k otočení na MÚK Šenov zpět na silnici I/11 a dále po silnici I/11 směr Havířov, Těrlicko. Pro vozidla jedoucí ve směru Ostrava – Orlová, Karviná, Šumbark bude objízdná trasa vedena po silnici I/11 přes Havířov a dále po silnici III/4746 ul. Dělnická na silnici II/475.

- Ze silnice I/11 ve směru od Ostravy nebude možné odbočení na silnici II/479 ul. Ostravská směrem k terminálu kontejnerové přepravy. Pro vozidla jedoucí tímto směrem povede objízdná trasa na MÚK Šenov a dále po silnici II/473 a II/479 přes Šenov směr Šumbark.

Co rok, to demolice. Heimstaden bourá v Havířově další domy

17. 11.

Dopravní omezení od 17 hod. a od 21hod. do 7 hod. dojde k pokládce obrusné vrstvy (etapa I., polovina okružní křižovatky).

- Provoz bude veden v režimu 1+1 po severní polovině okružní křižovatky. Pro vozidla jedoucí ve směru Orlová, Šumbark – Havířov, Těrlicko bude viditelně vytyčena objízdná trasa po silnici I/11 směr Ostrava k otočení na MÚK Šenov zpět na silnici I/11 a dále po silnici I/11 směr Havířov, Těrlicko. Pro vozidla jedoucí ve směru Ostrava – Orlová, Karviná, Šumbark bude objízdná trasa vedena po silnici I/11 přes Havířov a dále po silnici III/4746 ul. Dělnická na silnici II/475.

- Ze silnice I/11 ve směru od Ostravy nebude možné odbočení na silnici II/479 ul. Ostravská směrem k terminálu kontejnerové přepravy. Pro vozidla jedoucí tímto směrem bude vedena objízdná trasa opět na MÚK Šenov a dále po silnici II/473 a II/479 přes Šenov směrem na Šumbark.

18. 11.

Dopravní omezení od 17 hod., od 21 hod. do 7 hod. předpokládáme pokládku ložné vrstvy (etapa II., polovina okružní křižovatky).

- Provoz bude veden v režimu jízdních pruhů 1+1 po jižní polovině okružní křižovatky. Pro motoristy ve směru Šumbark – Havířov bude platná objízdná trasa po místních komunikacích v Šumbarku a po silnici II/479 na silnici I/11 směr Ostrava k otočení na MÚK Šenov zpět na silnici I/11 a dále po silnici I/11 směr Havířov. Pro vozidla jedoucí ve směru Orlová, Karviná – Ostrava bude objízdná trasa vedena po silnici III/4746 ul. Dělnická a dále po silnici I/11 ul. Hlavní třída přes Havířov směr Ostrava. Pro vozidla jedoucí ve směru Ostrava – Orlová, Karviná, Šumbark bude objízdná trasa vedena po silnici I/11 přes Havířov a dále po silnici III/4746 ul. Dělnická na silnici II/475.

- Ze silnice I/11 ve směru od Ostravy nebude možné odbočení na silnici II/479 ul. Ostravská směrem k terminálu kontejnerové přepravy. Pro vozidla jedoucí tímto směrem bude vedena objízdná trasa již na MÚK Šenov a dále po silnici II/473 a II/479 přes Šenov směrem na Šumbark.

Havířovské koupaliště bude mít novou skokanskou věž

19. 11.

Dopravní omezení od 17 hod., od 21 hod. do 5 hod. pokládka obrusné vrstvy (etapa II. polovina okružní křižovatky).

- Provoz zůstane v režimu 1+1 na jižní polovině okružní křižovatky. Pro automobily jedoucí ve směru Šumbark – Havířov bude stěžejní objížďka po místních komunikacích v Šumbarku a po silnici II/479 na silnici I/11 směr Ostrava, po otočení na MÚK Šenov se lidé vrátí zpět na silnici I/11 a dále mohou pokračovat k cíli po silnici I/11 směr Havířov. Pro vozidla jedoucí ve směru Orlová, Karviná – Ostrava bude objízdná trasa vedena po silnici III/4746 ul. Dělnická a dále po silnici I/11 ul. Hlavní třída přes Havířov směr Ostrava. Pro vozidla jedoucí ve směru Ostrava – Orlová, Karviná, Šumbark bude objízdná trasa vedena po silnici I/11 přes Havířov a dále po silnici III/4746 ul. Dělnická na silnici II/475.

- Zbývá dodat, že ze silnice I/11 ve směru od Ostravy nebude možné odbočení na silnici II/479 ul. Ostravská směrem k terminálu kontejnerové přepravy. Pro vozidla jedoucí tímto směrem bude stále platit objízdná trasa z MÚK Šenov a dále po silnici II/473 a II/479 přes Šenov směrem na Šumbark.

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR