Karvinští byli tentokrát vedeni jako hosté, ale mohlo jim to být fuk. Průběh zápasu byl de facto stejný jako v sobotu.

Šlo vidět, že Baník má technicky i fyzicky navrch, jenže houževnatí Turci se s ním dlouho drželi na kontakt díky zkušenosti a sehranosti. Základní osu totiž má Izmir opravdu kvalitní.

Slezané nastoupili do duelu bez pivota Jana Užka, který si v sobotním utkání podvrtnul kotník a trenér Michal Brůna se jej rozhodl pošetřit.

Šanci v bráně dostal místo ostříleného Nemanji Marjanoviće i Jiří Tabara a trenér Brůna avizoval, že pokud to půjde, chtěl by dát šanci celé šíři lavičky. Šlo to a opravdu si nakonec zahráli všichni.

Oproti prvnímu utkání zvolil trenér Baníku zataženější obranný systém 0-6. Turci už nepůsobili tak svěžím dojmem jako o den dříve. Bodejť by ano, když přijeli jen ve dvanácti hráčích včetně dvou gólmanů.

Karviná hrála svou hru, Izmir naopak ani za nic nechtěl přistoupit na tempo handbal, který by rádi produkovali právě Karvinští, naopak mu naprosto vyhovovala rozvážná uspávací taktika s dlouhým zakládáním útoku. Ten totiž uměli zakončit, takže v poločase panovalo znovu vyrovnané skóre jako v sobotu.

Turci v nedělním zápase postrádali hlavně přesnou střelbu Kiseljova, jehož sice zastoupil Örnek, ale zůstal ve svém týmu osamocen a to na nějaký zvrat nemohlo vůbec stačit. Baníkovci byli celou dobu lepším týmem a podobně jako v sobotu si rozhodující náskok vypracovali v poslední čtvrtině zápasu, kdy už Turci fyzicky odpadli.

Ačkoliv si tedy Izmir před zápasem věřil na postup, když mimo jiné přistoupil na to, aby se oba zápasy odehrály v Karviné, skutečnost vypadala spíš tak, že si turecká výprava včetně předsednictva klubu udělala hezký výlet do srdce Evropy s mezizastávkou v Praze a o nějakém postupu nemohlo být ani řeči. To by baníkovce musel postihnout totální výpadek. Ten nenastal a Karviná se tak může těšit na prosincové zápasy 3. kola tohoto evropského poháru.

SK BSB Izmir – Baník Karviná 25:32 (13:14)

Sled: 0:3, 5:6, 7:9, 9:11, 13:13, 14:16, 17:20, 19:23, 20:25, 23:28, 23:31. Rozhodčí: Kasapi, Bytyqi (oba Kosovo). Sedmičky: 0:3/3. Vyloučení: 8:3. Diváci: 750. První zápas: 26:32, postupuje Karviná.

Nejvíce branek Izmiru: Özbahar 7, Direk 6.

Karviná: Mokroš, Tabara – Harabiš 3, Franc 1, Nantl 2, Patzel 1, Solák 3, Mlotek 2, Sobol 4/3, Skalický 4, Fulnek 5, Růža, Široký 2, Urbański 1, Noworyta 4, Pelák. Trenér: Brůna.