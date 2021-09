/ROZHOVOR/ Městská část Havířova, ovšem vesnického typu. Stále má své kouzlo. Klid, přírodu, Havířov jako na dlani. To není reklamní slogan, ale fakt, který určitě každý, kdo tam bydlí, nebo to tam zná, potvrdí. Jak říká primátor Havířova Josef Bělica zřejmě tam přibudou nové rodinné domy, ale i přesto si tato lokalita zachová i do budoucna zemědělský ráz.

Primátor Havířova Josef Bělica. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Nejprve si ujasněme rod: je TA, nebo jsou TY Dolní Datyně? On to totiž nikdo pořádně neví…

No, jestli jste mě chtěl dostat do úzkých, tak se Vám to povedlo. Nejsem lingvista, tak mi nezbývá než vycházet z mých zkušeností rodáka. Vždy jsme používali TY Datyně. (Wikipedie skutečně uvádí ženský rod a zeměpisné jméno pomnožné, tedy TY Dolní Datyně - pozn. aut.)