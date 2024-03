Občané Dolní Lutyně a Věřňovic se bouří proti plánované výstavbě gigafactory na výrobu baterií. Peticí a případným referendem chtějí ovlivnit rozhodnutí o umístění továrny ve svém regionu.

Dolní Lutyně. na pozemcích u Věřňovic by mohla vyrůst obří továrna na baterie do elektroaut. Březen 2024. | Video: Deník/Tomáš Januszek

Pod peticí proti stavbě obří továrny na baterie do aut na polích mezi Dolní Lutyní a její částí Věřňovicemi bylo pět dní po jejím založení téměř 1700 podpisů. Nesouhlas lidí z obou částí Dolní Lutyně se záměrem státu nabídnout investorovi tuto lokalitu, aby na ní mohl postavit obří fabriku, je znatelný. V neděli se tamní obyvatelé přes sociální sítě svolali na setkání a radili se, co a jak udělat, aby zabráni stavbě továrny, kterou by měli doslova za humny.

„Atmosféra byla bouřlivá. Lidem chybí informace a vyptávali se na všechno možné. Bohužel jim zatím nemohu říct víc, než to, co už proběhlo v médiích,“ řekl starosta obce Pavel Buzek, který na setkání nechyběl.

Starostové chtějí pro obyvatele záruky kvůli plánované baterkárně ve Věřňovicích

V nejbližších dnech by mohl být ustanoven petiční výbor, jehož členy by měli být obyvatelé obou částí Dolní Lutyně. „Několik lidé se přihlásilo, že se do toho chce aktivně vložit, což jsem ráda,“ řekla Deníku autorka petice Lenka Černochová, která ve Věřňovicích bydlí.

Prozradila, že se v neděli mluvilo také o možnosti vyhlášení místního referenda. To může vyhlásit zastupitelstvo. „Počkáme na konec týdne a uvidíme, co se bude dít, jaké vůbec získáme nové informace. Chceme být na tuto možnost připraveni,“ řekla Lenka Černochová.

Starosta obce už svolal všechny zastupitele, aby je jednak o celé záležitosti informoval a také, aby se poradili, jak by měla obec na záměr státu reagovat. Sejít by se měli v nejbližších dnech.

„Vůbec z toho nejsme nadšeni. Hlavně nemáme žádné relevantní informace, snad se to v nejbližších dnech změní,“ řekl Pavel Buzek.