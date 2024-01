Pondělní debata ministra vnitra a šéfa hnutí STAN v karvinské pivnici Centrum měla mezi místními velký ohlas. Přestože přímo na místě diskuzi sledovaly něco přes dvě stovky lidí, tisíce dalších viděly záběry na sociálních sítích. A zajímavé svědectví barmanky z hospody: dvě třetiny pokřikujících hulvátů nejsou místní.

Karviná, debata s Vítem Rakušanem, 22. ledna 2024. | Video: Deník/Tomáš Januszek

Pondělní večer a druhý den proto patřily diskuzím nebo vzájemným posílám textových zpráv nezřídka ve znění: Viděls tu hrůzu? Nebylo málo lidí, kteří dokonce vyjadřovali na sítích zděšení, jací lidé to v Karviné žijí. Deník se vrátil na místo debaty a zjistil, jak se na návštěvu ministra Rakušana dívají místní s denním odstupem.

„Je to těma lidma“

Je poklidné úterní odpoledne a pivnice Centrum, kde před zhruba 20 hodinami někteří z davu vykřikovali na ministra vnitra „Fašisto“, „Odstup“, ale taky třeba „Jdi do p***le“, není zaplněna ani ze třetiny. Běžný odpolední provoz.

„Tohle není Karviná“: debata ministra Rakušana v Karviné ovládla sociální sítě

„To byl včera humbuk, co?“ nadhodí žena pokuřující před podnikem. Přitakám a jdu se zeptat servírky, která v pondělí obsluhovala, na to, jak večer dopadl. „Před osmou už tu byl klid. Když skončila oficiální debata, Rakušan se s pár lidmi vyfotil, u baru si s jedním člověkem dal dva panáky a odjel,“ líčí žena.

Připouští, že takovouto akci tady ještě nezažila. „Bylo to fakt drsné a mnozí se fakt chovali jako ho**da. Bohužel to vidí celá republika na internetu, což je pro Karvinou blbá vizitka. Ale to je těma lidma. Ano, jsou tu lidé vzdělaní, ale těch jednodušších je tu víc,“ přemítá.

Na dotaz, zdali by poznala křiklouny, kteří se chovali na setkání jako hulváti, odpověděla: „Jen některé. Spíš bych řekla, že dvě třetiny těch sprosťáků nebylo odsud, možná ani nebyli z Karviné. Rozhodně to tedy nebyli naši štamgasti,“ doplnila barmanka.

VIDEO: Nadávky, tykání, pískot. Ministr Rakušan zažil v Karviné ostrou debatu

Pan Jaroslav, jenž debatu navštívil, se moc bavit nechce. Nakonec se ale rozpovídá, byť mumlá na půl pusy: „Nebudu už ta slova opakovat. Včera jsem tomu Rakušanovi všechno řekl. Jak si vůbec může dovolit sem přijet a vykládat tu ty své nesmysly? Jestli přijede ještě jednou, dostane přes hubu,“ říká nekompromisně asi šedesátiletý muž. Hledám další návštěvníky Debaty bez cenzury.

„Jestli chcete mluvit s těmi, kteří tu včera byli, přijďte později, ti chodí až kolem půl sedmé,“ říká mi servírka.

Předseda hnutí STAN označuje svou sérii Debat bez cenzury jako setkání s lidmi na místech, kde STAN nemá mnoho příznivců. S tím souhlasí i pan Kamil, který tu sice včera nebyl, ale díky vnučce viděl pár záběrů z pondělka na internetu.

Laštůvka o restartu v Havířově: Tlak bude, chci dostat na fotbal lidi. Co Baník?

„Rakušan nemá v Karviné dobrou volební pozici. A podle mě mu uškodilo, že to setkání uspořádal v hospodě. Proč? Pak se nedivte, že tam dojde takový póvl. Kdyby to uspořádat třeba v knihovně, mohlo to být klidnější a důstojnější,“ myslí si. Zde se hodí podotknout, že šéf hnutí STAN si „lidové“ prostředí pivnice vybral pro své setkání záměrně.

Petr Wolny, jeden z účastníků pondělní debaty s ministrem Vítem Rakušanem v karvinské pivnici Centrum.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Petr Wolny je jedním z těch, kdo Víta Rakušana za pondělní vystoupení chválí. „Připadal mi velmi příjemný a hodně v klidu, i když muselo být těžké to tady vydržet,“ říká.

Spokojený je hlavně proto, že získal naději k vyřešení osobní záležitosti. Jako dlouholetý závodní hasič v Kovoně Karviné má problémy získat řádný hasičský důchod. „Panu ministrovi jsem to řekl, on mi slíbil pomoci a dal mi na sebe kontakt. Takže mu napíšu a uvidím,“ vysvětluje Petr Wolny.

Podoba debaty je obrazem stavu společnosti

Záběry z místy hlučné a divoké diskuze, z překřikování a osočování vicepremiéra vlády uvidí na internetu mnoho lidí. Co to udělá s obrazem Karviné navenek, když už dnes má nálepku nejhoršího místa k životu v celé republice?

Hromada kamení v Horní Suché zaujala muže. Tak odvezl skoro dvě stě tun

Michal Ledwoń, učitel společenských věd na karvinském gymnáziu, je optimistou a nemyslí si, že záběry nadávajících chlapů s pivem v ruce, nemusí pokazit mínění zbytku republiky o městě. „Obraz, který tyto závěry mohou vytvořit, jistě není úplně pozitivní. Myslím si však, že u těch, kdo Karvinou znají, to obraz o tomto městě nemůže vychýlit. Kdo se na Karvinou dívá negativně, ještě víc se v tom utvrdí, a naopak,“ míní Ledwoń.

A jeho dojem ze samotné debaty s ministrem vnitra? „Tento obraz bohužel ilustruje stav společnosti, ve které žijeme. Lidé ztrácejí schopnost se spolu slušně bavit. Je to názorná ilustrace společenské atmosféry, která několik posledních let nabírá na intenzitě. Přiznám se, že jako učitel mám obavy z toho, kam to bude směřovat,“ dodává Michal Ledwoń.