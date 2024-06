/FOTOGALERIE/ Charitativního běžeckého závodu pro širokou veřejnost se zúčastnilo bezmála 400 běžců. Díky Nadaci AGEL vybrali účastníci Těšínské osmičky peníze na léčbu dvou dětí z regionu. Z Třince do Českého Těšína se běželo pošesté.

Z Třince do Českého Těšína se pošesté běžela AGEL Těšínská osmička. | Video: Deník/Petr Jiříček

Startovalo se tradičně od Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí, odkud běžci zamířili po většinou bočních uličkách do vedlejšího Českého Těšína. Závod odstartoval dvojnásobný olympijský vítěz i mistr světa v judu Lukáš Krpálek, který je tváří Nadace AGEL. Z důvodu příprav na Olympijské hry v Paříži se ale tentokrát zúčastnil pouze doprovodného dětského závodu v cílovém Parku Adama Sikory v Českém Těšíně.

„Letos poprvé nestartuju, ale akci jsem opět rád přijel podpořit,“ řekl Krpálek Deníku krátce před startovní procedurou. „Budu se každopádně moc těšit na příští rok, až si závod zase zaběhnu. Byl to pro mě vždy obrovský zážitek, užívali si to i všichni, kdo běželi kolem mě. Neběželi jsme na rekord, povídali jsme si. O tom to je, užít si hezký den a podpořit dobrou věc,“ má jasno judista, který má pro blížící se letní olympiádu jen ty nejvyšší cíle. „Budu se snažit udělat maximum pro to, aby to do třetice zacinkalo. Není jiný cíl než medaile,“ řekl než zmáčkl spoušť startovací pistole.

Závodníci měli podél trasy už obvyklou podporu místních, a to nejen slovní či hudební, ale u jednoho domku pro ně tentokrát připravili také polní občerstvovací stanici s domácí mátovou vodou. „Bůh vám žehnej,“ zaznívalo ze startovacího pole. „Ten Bůh je tady dneska nějak často,“ znělo v odpověď s úsměvem. Někteří běžci měli dostatek sil i na zdravení domkařů, kteří si našli chvíli a závod sledovali z oken, zahrad či zápraží.

Osmi a půl kilometrový závod zvládlo nakonec bezmála 400 běžců, poslední část startovního pole se v cíli mísila s účastníky dětského závodu, kteří podle věku běželi od padesáti až do několika stovek metrů. V cíli se také konala autogramiáda s hokejovými mistry, třineckými Oceláři, vystaven s možností vyfotografování byl i mistrovský pohár.

Výtěžek startovného z hlavního závodu šel na dobročinné účely, vybíraly se peníze na léčbu dvou dětí z regionu, konkrétně na pomoc osmileté Simonce a pětileté Theince.

Osmiletá Simonka trpí spinální svalovou atrofií III. typu. Nedokáže to, co ostatní děti, neumí běhat, neujde dlouhé vzdálenosti, chybí jí síla v rukou. Onemocnění způsobuje ochabování svalů, proto musí pravidelně a intenzivně rehabilitovat, aby se svaly udržely. Simonce je několikrát za rok aplikován udržovací lék a dvakrát ročně jezdí do lázní se speciálním neurorehabilitačním programem.

Theinka je pětiletá holčička, která se narodila se vzácným genetickým onemocněním, chybí jí část genetické výbavy u 18. chromozomu. Toto onemocnění sebou nese spoustu přidružených zdravotních problémů. Mezi ty nejvážnější patří těžká hypotonie, opožděný psychomotorický vývoj, porucha tvorby růstového hormonu a středně těžká mentální retardace.