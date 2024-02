Na vnitřní straně zatáček i více než metrové koleje v blátě, ale i naprosto nepochopitelné zkracování cesty na parkoviště přes chodník a trávu či parkování přímo v trávě. Tak nyní vypadá chování některých řidičů v Orlové v praxi. Není divu, že v zimě po nich zůstává oraniště. Sousedy to štve, město už chystá nápravu.

Orlová v blátě. Řidiči rozjíždějí trávníky, město už chystá protiopatření | Video: Deník/Petr Jiříček

S podnětem se na Deník obrátilo několik orlovských obyvatel. Situace je podle nich už neúnosná. Deník se proto vydal situaci zmapovat do ulic města. Pro rozblácený terén netřeba jít daleko. V samotném centru města u prodejny s kebabem za nákupním domem Esam lze najít jeden ze zářných příkladů. „Prostě hovado,“ komentují současný stav na náš dotaz kolemjdoucí.

Podobná situace je k vidění u nedaleké panelákové řadovky za MŠ Ke Studánce. Místním obyvatelům je zjevně zatěžko ujet dvě stě metrů na improvizované parkoviště před vchody, a tak místo aby jeli po silnici, zkracují si cestu přes chodník a trávu. V měkkém zimním terénu už o tom vědí všichni.

Pokuta až deset tisíc

A podobných situací je nespočet. Zejména na sídlištích vznikají v zatáčkách koleje mnohem širší, než je zpevněná vozovka. Někteří řidiči si s tím hlavu nelámou. Mnohdy je to i důsledek vyhýbání se více vozidel či jízdy popelářů.

„Mohu potvrdit, že jsme podobné prohřešky v poslední době zaznamenali. Obecně platí zákaz vjezdu na chodníky a zeleň, bohužel občané toto nerespektují, přesto, že má město obecně závaznou vyhlášku o ochraně veřejné zeleně,“ uvedla mluvčí Orlové Sandra Štrejlová, podle níž je vjezd na chodník či trávu možný jen ve výjimečných případech na povolení městského úřadu.

V opačných případech hříšníci riskují pokutu od strážníků, kteří si podobné případy pohlídají. „Městská policie v těchto případech přestupek řeší na místě v příkazním řízení, a to uložením pokuty do výše 10 tisíc korun. Případně mohou občané oznámit příslušnému orgánu podezření, že byl spáchán přestupek, jehož projednání patří do působnosti tohoto orgánu a ten může uložit pokutu do 100 tisíc korun ve správním řízení o přestupku,“ popsala možnosti Štrejlová.

Náprava a opatření

V Orlové se však tento nešvar v poslední době rozmohl ve velkém, město proto chystá opatření, jak mu zamezit. „Již jsme řešili, jak těmto situacím předejít, a to právě umístěním betonových sloupků do míst, která jsou popojížděná vozidly,“ zmínila Sandra Štrejlová.

A co náprava oranišť, která jsou mnohdy v majetku města? „Obecně čištění komunikací a chodníků po zimě začíná v dubnu, ovšem po domluvě s městskou akciovou společností SMO a podle povětrnostních podmínek se může začít dříve. Město s úpravou veřejné zeleně již začalo. Probíhají ořezy stromů a keřů. Úprava zelených ploch bude následovat, a to v návaznosti na vhodné klimatické podmínky,“ ujistila mluvčí, že úřad dá město do pořádku. A bude hříšníky více hlídat.