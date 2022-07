„Čelní fasády a zpevněná plocha jsou vráceny do původního stavu. Veškeré prvky na oknech a krovech vypadají jako původní. Jsou to přitom repliky, které byly vyrobeny po konzultaci s památkáři,“ popsal Milan Válek, vedoucí projektu opravy historických domů.

Co zůstalo opravdu původní, je veranda v zadní části prostředního domu (č. 34) a pískovcové schodiště. V zadní části stavbaři dokončují zpevněnou plochu, jež bude sloužit pro parkování nájemníků bytů. V domech jich žije celkem šest. Byty v domě číslo 35 jsou už hotové. „Zbývá položit vinyl, osadit dveře a v domě číslo 34, který má v budoucnu sloužit jako městské infocentrum, je ještě potřeba osadit podlahy, dokončit obklady a dlažby,“ dodal Válek. Ve všech domech jsou výtahy.

Byty bude město nabízet formou licitace. „Nebude to forma přímého pronájmu, ale kdo nabídne nejvyšší cenu, bude bydlet," potvrdil primátor Karviné Jan Wolf. „Věřili jsme, že to bude hotové dříve, ale na stavebním trhu nejsou zaměstnanci, není materiál. Ale jdeme do finále a věřím tomu, že v září budou domy budou hotové,” dodal Jan Wolf. Náročná rekonstrukce se protáhla, mimo jiné také kvůli archeologickému průzkumu.

Do kopule na střeše rohového domu byla letos v únoru vložena schránka s dokumenty, na nich jsou zaznamenány aktuální významné události týkající se města, ale i současná situace v republice. To vše jako vzkaz příštím generacím.

Bistro, infocentrum i obchody, měl tam být i domov pro seniory

A co vznikne v komerčních prostorách domů? V přízemí rohového domu číslo33 bude bistro. V prostředním informační centrum a v domě, který navazuje na restauraci Vanilla, má být obchod s obuví a zdravá výživa. Městské infocentrum, které dnes sídlí v miniaturních prostorách pod radniční věží, bude moci začít pořádat besedy nebo výstavy.

Domy postavené ve 20. letech 19. století chátraly více než 15 let. Firma, která je koupila od původních majitelů a města, je chtěla opravit a zřídit v nich moderní domov pro seniory. Ovšem nepodařilo se jí vyřídit stavební povolení a od záměru nakonec ustoupila. Ve firmě dodnes působí i tři dcery Viktora Koláčka, bývalého majitele OKD. V roce 2016 odkoupila všechny tři domy Karviná a po dalších dvou letech se pustila do rekonstrukce.