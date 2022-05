VIDEO: Honička s kradeným BMW Karvinou, pachatele zastavily až pásy a pistole!

Před třemi čtyřmi lety se lidé vzbouřili, sepsali petici, kterou předali zastupitelům. Ti poté majiteli podniku uložili podmínky, za jakých může podnik provozovat a donutili ho, aby zajistil ochranku, která koriguje opakovaný přesun návštěvníků z podniku ven kouřit a zase zpět, aby se venku příliš nezdržovali a nehlučeli. I díky covidu a uzavřeným podnikům se situace zklidnila, město ale svou „podmínku“ majiteli klubu vydává vždy na omezenou dobu. Jako pojistku, kdyby se situace výrazně zhoršovala.

Někteří si už prohodili pokoje a ložnice mají na druhou stranu

Rostislav Doleček, autor zmiňované petice a obyvatel jednoho z bytů v domě naproti, říká, že situace zdaleka není ideální. „Občas to natáčím na video a volám strážníky. Jenže ani to není řešení. Než přijedou, zase už může být klid. Odjedou, a zase někdo vyběhne ven a dva tři po sobě pořvávají a je tak pořád dokola. Navíc průběžně přijíždějí taxíky, v létě mají otevřená okna, ze kterých jde hlasitá hudba, lidi pak na sebe pořvávají. No, je tu hlučno. Navíc každou sobotu a neděli ráno toho rozbitého skla před klubem, na parkovišti, kam dokonce někteří chodí močit. Viděl jsem to na vlastní oči,“ říká Rostislav Doleček.

Hudební klub Alabama v Karviné. Květen 2022.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

S trochou nadsázky říká, že přes týden má ranní směny, o víkendu noční. „Někteří lidé z domu kvůli hluku z diskotéky předělali své byty a ložnice si udělali na druhé straně,“ dodává.

Strážníci dohlížejí při "zavíračce"

Situace před klubem Alabama každý víkend zaměstnává také strážníky. Pokud nastanou problémy, přijíždění na zavolání. Každou sobotu a neděli brzy ráno každopádně jedna nebo dvě hlídky strážníků asistují poté, co se podnik uzavře, tedy ve čtyři ráno. Než se lidé rozejdou. „I to někdy, bohužel, nějakou chvíli trvá. Ten hluk nejde zcela eliminovat. Ale nedá se říct, že by tam docházelo k rušení nočního klidu. Lidé jsou prostě hluční a v tom nočním tichu je to prostě víc slyšet. Pokud by třeba došlo k rvačce, hlídka zasahuje. Ale to většinou není potřeba,“ říká šéf městské policie Petr Bičej.

Zdůrazňuje, že pro strážníky je bezproblémová situace před Alabamou víkendovou prioritou. Dlouhodobě. „Spolupráce s majitelem podniku funguje. Co mu zastupitelé uložili udělat, to udělal. Má tam ochranku, která tam situaci koriguje. Ovšem může něco dělat pouze v podniku nebo u dveří. Na veřejném prostoru, na parkovišti, tam už nic nezmůže,“ říká Bičej. Aby kuřáci nemuseli chodit ven, vybudoval majitel v budově dokonce klimatizovanou vnitřní kuřárnu.

Zásah strážníků v přímém přenosu

Prostor před podnikem navíc sleduje kamera, takže dispečeři na služebně vědí, co se na místě děje. Počátkem měsíce zveřejnila městská policie záznam, na kterém jeden z hostů napadl druhého. Ovšem než se nadál, zpacifikovali ho strážníci, kteří zrovna byli na místě.

Dobrou práci městské policie si pochvaluje i Rostislav Doleček. „Jen by bylo dobré, kdyby více dohlédli na to, aby tam ti lidé nedělali takový nepořádek,“ dodává.

Video ze zásahu doprovází na Facebooku čtyři desítky komentářů. Naprostá většina dává „lajk“ pohotové reakci strážníků. Diskutující ale připomínají, že „divočina“ je před Alabamou prakticky každou sobotní a nedělní noc. „Je škoda, že video nemá zvuk, aby byl slyšet rachot, který musí lidé z okolí poslouchat,“ píše jeden z diskutujících.