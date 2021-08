Vitální hornický důchodce bydlí v Horním Žukově a pro Merlina a Rivala, české teplokrevníky, kteří procházejí z jižní Moravy, si musí s předstihem dojet na statek v Olšinách v Karviné-Starém Městě. Každý kůň dostane cukřík, aby byl hodný a pak zapřaženi v kočáru vyrážejí do centra Karviné, což jim poklidnou jízdou trvá asi 40 minut.

V 15 hodin vyjíždí sto let starý kočár tažený koňmi s prvními zájemci. „Máme pořád plno, zájem je rok od roku větší,“ říká Valter Broda.

Výletníkům nabízí dva okruhy. Jeden půlhodinový, druhý trvá hodinu. „Při tom kratším projdeme pohodlně celý zámecký park Boženy Němcové, snažím se lidem ukázat, co stojí za pozornost – daňčí oboru, loděnici, bývalé konírny, Larischův altán neboli reminiscenci rodové hrobky hrabat Larisch-Mönnich. Když jedeme velký okruh, jedeme až do lázní Darkov, parkem, kolem Společenského domu, na Darkovský most a zase zpět,“ popisuje trasu Valter Broda.

Výletníci přijeli až z Austrálie

Za ty roky už vezl i mnoho cizinců. „Dvakrát tu byli lidé z Austrálie. Jeden z nich pocházel z Karviné a když přijeli za rodinou, vyrazili na projížďku. Jinak tu byli Irové, Angličané, Němci, samá Evropa. A hodně lidí z Prahy a z Čech. Většinou karvinští rodáci. Na tom je dobře vidět, jak se Karviňáci rozprchli po republice. Pak se sem s dětmi vrací za rodiči a dopřejí si takovou atrakci,“ líčí Broda.

Při projížďkách vyslechne spousty příběhů. Na co rád vzpomíná byla jízda s malých chlapcem na kozlíku. „Asi dvouletý kluk se chtěl koukat na koně. Pořád chtěl dopředu, tak ho maminka vedle mě posadila a říkám jí, aby ho přidržovala. Ale chlapec byl jak uhranutý, celou hodinu vydržel sedět a beze slova koukat. Když jej maminka chtěla přidržet, vždycky se ohnal, aby tu ruku dala pryč,“ vybavuje si Valter Broda úsměvnou historku.

Vyhlídkové jízdy v kočáru fungují v Karviné od roku 2006. jak už bylo řečeno, zájem je velký. Jezdí se v sezoně vždy v pátek a v sobotu od 15 do 18 hodin. Správce zámku proto lidem doporučuje rezervovat daný termín a čas v městském informačním centru.