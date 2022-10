„První závod, který jsem absolvovala, byl v Ropici. Zdárně jsem jej dokončila, přežila jsem a hned jsem si tento sport zamilovala. Na tomto sportu mě baví překonávání hranic a nejvíce to, abych přesvědčila hlavu o tom, že to jde i když už občas nemůžu. Je to přesně to pro co jsem se narodila,“ říká Gabriela.

Dodává, že každý závod je svým způsobem výjimečný a originální. „Mou nejoblíbenější disciplínou je tahání figuríny, pneumatika a hammerbox. Naopak moje nejméně oblíbená disciplína je běh do schodů,“ říká studentka Ostravské univerzity.

Úspěšný rok

Letošní rok má, pokud jde o závody, velmi úspěšný. Z 15 závodů jich sedm vyhrála, třikrát byla druhá a dvakrát třetí. K tomu je třeba připočíst stříbro na přeboru Moravskoslezského kraje a nakonec již zmiňované vítězství na Mistrovství republiky v TFA, které se konalo ve Štramberku.

Gabriela upozorňuje, že jde o nejnáročnější hasičskou soutěž, která simuluje práci hasičů během zásahu. Soutěžící mají na sobě kompletní zásahový oděv, včetně zásahových bot, přilby, rukavic a dýchacího přístroje, který slouží jako zátěž. „Úkolem závodníka je pak splnit jednotlivé disciplíny v co nejkratším čase,“ vysvětluje.

Mezi klasické disciplíny pak patří například: překlápění pneumatiky, údery kladivem do hammerboxu, motaní hadic, tažení figuríny, stavění žebříku, překonávání dvou nebo tří metrové bariéry a mnoho dalších.

Jde za svým snem

„Lidé se mě často ptají, co mě na požárním sportu baví. Na to odpovídám, že je toho hodně. Především bezvadní lidé a kamarádi. Po celý rok totiž na přípravu a na závodech nejsem sama. Mám kolem sebe úžasné lidi, kteří mi věří, pomáhají mi v přípravě, podporují mě ať už jakoukoliv formou a společně mi pomáhají jít si za mým snem,“ vypráví Gabriela.

Největší podporu má prý v rodině. „Taťkovi, mamce, sestře, bráchovi a všem dalším členům mé úžasné rodiny musím hodně poděkovat. Za to, co pro mě dělají, za podporu, fandění, prostě za všechno. Velký podíl na mých úspěších má pochopitelně můj trenér atletické přípravy Marcel Dal, který mě od samého začátku vede a vlastně mě zasvětil do světa sportu. Díky požárnímu sportu jsem měla možnost poznat hodně zajímavých, vzácných a dnes už hodně blízkých přátel. Za to jsem každý den vděčná,“ dodává Gabriela Martynková.