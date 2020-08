„Všichni víme, že útlum těžby černého uhlí na Karvinsku je nevyhnutelný. Nemáme za cíl tento proces zastavit, ale považujeme za zásadní, aby útlum těžby nebyl pro náš region a lidi, kteří v něm žijí, fatální. Na postupné uzavření dolů se dlouhodobě připravujeme, náš region prochází transformací, podporujeme podnikání a inovace, hledáme investory, chystáme smysluplné využívání pohornické krajiny a nové příležitosti, které nám toto území může přinést. Tento proces je v našem kraji velmi dobře nastartovaný, vždyť v informačních technologiích a automobilovém průmyslu už v našem kraji pracuje stejný počet lidí jako v dolech, hutích a slévárnách. Transformace celého regionu je dlouhá a náročná a je nutné, aby se tento proces zbytečně neuspěchal,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO), který vládě odeslal připomínky k materiálu o převodu OKD pod DIAMO, který má vláda projednávat.

Připomněl svůj už dříve avizovaný nesouhlas s navrhovanou rychlostí ukončení těžby a také upozornil na nedostatečné zapojení kraje do rozhodování v této oblasti. „Ve svém dopise jsem navrhl vznik koordinační skupiny, ve které by kromě zástupců dotčených ministerstev figurovali také zástupci Moravskoslezského kraje. Také jsem doporučil velmi důležité opatření, aby v mezidobí, než bude OKD převedeno pod DIAMO, nedošlo k znehodnocení majetku ať už jeho likvidací nebo prodejem,“ dodává Vondrák.

Jeho náměstek Jakub Unucka z ODS už dříve Deníku řekl, těžba nemůže skončit dřív než v roce 2025. A pokud skončí dřív, kraj se zhroutí. Nezaměstnanost by přitom byla tím nejmenším problémem.

„Kraj by se zhroutil kvůli energetice. Uhlí jde sice nahradit plynem, ale to by se z Děhylova muselo přivézt deset kilometrů potrubí do tepláry v Ostravě-Třebovicích, což je otázka patnácti let. A aby v Liberty mohli koksovnu nahradit hybridní pecí, tak potřebují elektřinu z Nošovic. A průměrná délka výstavby takového vedení je dvanáct let. Zavřít doly do dvou let je naprostá fantasmagorie. Havířov, Karviná a Poruba by zůstaly bez tepla,“ míní Jakub Unucka.