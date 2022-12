Děj této netradiční raod movie se točí kolem vyhořelých brněnských intelektuálů, kteří jedou do západoukrajinské Koločavy uvést představení Balada pro banditu. Jenže pokazí se prakticky všechno, co se pokazit může. Hroutí se celníci, evropské granty, legendy, navigace, tradice, průběžně i film jako takový, popisují tvůrci. "Opravdu i během natáčení se kazilo, co se kazit mohlo. A do toho samozřejmě covid, který nás hodně zastavil, a ve finále válka na Ukrajině," popisuje producent Petr Minařík.