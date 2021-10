Program křtu okořenilo vystoupení smyčcového souboru místní umělecké školy pod vedením ředitelky Barbory Kachlové a scénický tanec v podání členky světově úspěšného tanečního souboru Radost a Impuls. Sám autor pak stručně představil všech dvanáct osobností, které si do své literární prvotiny vybral. „Poslední rozhovory musely kvůli koronaviru proběhnout on-line formou. I přesto na ně mám nesmazatelné vzpomínky. Lidé, s nimiž jsem komunikoval, byli skromní, milí a vstřícní. S mnohými jsem se spřátelil. Jsem pyšný na to, že naše průmyslové město má svůj ‚Parnas‘a kultura tu žije. A poděkování patří i vedení Bohumína, které umělecké aktivity finančně podporuje,“ uvedl Pustowka s tím, že na uspořádání slavnostního křtu má velký podíl i jeho zaměstnavatel, společnost Bonatrans.

Slavnostní křest díla hostil secesní dům Pod Zeleným dubem, který před šesti lety prošel komplexní rekonstrukcí. „Já jsem uvnitř od té doby ještě nebyl. Abych se přiznal, tak jej pamatuji před čtyřiceti lety. To vypadal trochu jinak,“ řekl s humorem sobě vlastním Konkolski. Poté už vážným hlasem vzdal hold autorovi publikace i kráse obnoveného národního domu. „Je vidět, jak obrovský kus práce tu město odvedlo, cítím se tu skvěle,“ dodal.

Kniha nazvaná »Rozhovory Vladimíra Pustowky s osobnostmi spjatými s městem Bohumín« představuje veřejně známá a populární jména. Nechybí mezi nimi zpěvačka Marie Rottrová, herečka Tereza Bebarová, operní pěvkyně Kateřina Kněžíková či mořeplavec a spisovatel Richard Konkolski. Slavný jachtař se na slavnostním křtu publikace vyznal z lásky k regionu. „Můj domov je tam, kde je voda. U své milované řeky Odry jsem šťastný. A těší mě i to, že kultura v Bohumíně je v rukou talentovaných mladých lidí,“ poznamenal Konkolski, který letos v létě oslavil 78. narozeniny.

Dvanáct osobností, do jejichž života výrazně zasáhlo město Bohumín, odhaluje v nové knize Vladimíra Pustowky své soukromé i profesní osudy. Na křest publikace dorazily ve středu 29. září do Starého Bohumína známé tváře místního kulturního podhoubí.

