Zadržený osmadvacetiletý muž se pod tíhou důkazů přiznal k bezmála dvaceti případům, není však vyloučeno, že konečné číslo bude vyšší.

Zatímco při vniknutí do vozidel používal násilí v podobě rozbití okének, při dalších činech si počínal podstatně rafinovaněji.

„V autoservisu vzal ze dveří klíče a poté, když bylo zavřeno, se vrátil. Nejdříve vzal ze stolu sportovní hodinky, nakonec odcházel s celým dřevěným kancelářským šuplíkovým kontejnerem,“ uvedla Eva Michalková z moravskoslezské policie s tím, že po otevření kontejneru čekalo zloděje nepříjemné překvapení. „Objevil jen písemnosti a bezcenné věci,“ dodala Michalíková.

Při jiném počínání měl větší štěstí. Scénář byl opět stejný. Tentokrát si vybral restauraci. Vloupal se do ní pomocí klíčů, které vzal předtím ze dveří v pracovní době. V noci odešel se vším, co unesl. Zmizela LCD televize, herní konzole, reprobedna, tablet a peněženka s hotovostí. Celková škoda činí bezmála čtvrt milionu korun. Muž skončil ve vazbě, hrozí mu až pět let vězení.