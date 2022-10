Podle zpravodaje ČTK byli dnes ráno vojáci například na lávce přes řeku Moravu mezi Mikulčicemi na Hodonínsku a Kopčany na Slovensku. Armáda na twitteru zveřejnila snímky z kontrol na přechodu na dálnici D2. Vojáci by měli působit v Jihomoravském, Zlínském i Moravskoslezském kraji, včetně zelené hranice.

O dočasném obnovení kontrol rozhodla vláda kvůli rostoucí migraci hlavně syrských uprchlíků. Kontroly začaly ve čtvrtek 29. září. Původně měly trvat do soboty, tento týden ale vláda schválila jejich prodloužení o dalších dvacet dní, tedy do 28. října. Vojáci by měli působit v Jihomoravském, Zlínském i Moravskoslezském kraji, včetně zelené hranice.

„V případě potřeby plní armáda úkoly Policie ČR. Naši připravenost k ochraně vnitřních hranic se Slovenskem jsme prověřili během dvoudenního cvičení Morava, které se uskutečnilo koncem srpna,“ uvedl v tiskové zprávě náčelník štábu Velitelství pro operace Václav Vlček.

Podle dostupných údajů policisté od počátku kontrol prověřili více než 226 tisíc lidí, odhalili přes 1700 migrantů a zajistili bezmála pět desítek převaděčů. Zadržení převaděči jsou podle informací policejního prezidenta Martina Vondráška v největším počtu z Ukrajiny, dále z Česka, Sýrie, Moldavska a Gruzie.

Jihomoravská policie zveřejnila ve čtvrtek souhrnné informace za první týden kontrol v kraji. „Na dálnici, železnici, silničních přechodech či zelené hranici jsme v rámci Jihomoravského kraje během této doby zajistili 996 nelegálních migrantů většinou ze Sýrie,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb. Z organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice se do čtvrtka zodpovídalo 33 zadržených převaděčů.

Dosud nejdramatičtější moment od zavedení kontrol se na jižní Moravě odehrál 1. října. Převaděč s dodávkou, v níž převážel 29 utečenců ze Sýrie, havaroval na kraji Břeclavi poté, co se od hraničního přechodu snažil ujet policejní hlídce. Dodávka narazila do zaparkovaných aut a do domu, zranilo se 21 lidí, mezi nimi i děti.

