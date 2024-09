Muzeum v prvorepublikovém bunkru MO-S5 Na Trati ve Starém Bohumíně slaví 25 let od svého vzniku. Pěchotní srub, o který pečuje Klub vojenské historie Bohumín, je součástí populární moravskoslezské Technotrasy a každoročně přitahuje tisíce návštěvníků.

Unikátní památka z roku 1936, která láká milovníky historie a vojenské techniky z celé republiky, stojí v těsné blízkosti dálnice D1. Přezdívá se jí Pětka a představuje jedinečný příklad vojenského inženýrství ze třicátých let 20. století. Stavba atypického opevnění podle francouzského vzoru trvala pouhých čtrnáct dnů a spotřebovala 4314 metrů krychlových betonu.

„Díky obětavé práci členů Klubu vojenské historie, kteří už pětadvacet let odvádí při udržování bunkru skvělou práci, je srub přístupný i veřejnosti. O jeho významu svědčí i to, že je jedním ze zastavení Techotrasy,“ řekl starosta Bohumína Petr Vícha. Při příležitosti jubilea předal zástupcům klubu symbolický šek na 10 tisíc korun, na oplátku od nich převzal pamětní list.

Připomněl, že město provoz muzea dlouhodobě podporuje, a to nejen finančně. „Každoročně poskytujeme klubu dotaci ve výši 150 tisíc korun na jeho činnost. V posledních letech jsme navíc investovali do vybudování nové přístupové komunikace, nechali jsme podél ní vysadit hrušňovou alej a zaplatili jsme i přívod elektřiny do objektu, abychom provozovatelům usnadnili údržbu i prohlídky,“ uvedl.

Oslavy 25. výročí pojalo muzeum skromně. Vydalo výroční turistickou vizitku a na konec prázdnin uspořádalo speciální večerní prohlídku opevnění za svitu petrolejek. „Šlo o milé zpestřením závěru léta, především pro rodiny s dětmi. Návštěvníci si prošli muzeum, poseděli u ohniště a opekli si špekáčky,“ popsal předseda klubu Pavel Bílek. Doplnil, že prohlídky pěchotního srubu jsou možné o sobotách, nedělích a státních svátcích, a to až do konce září. Mimořádně se objekt otevře návštěvníkům ještě 28. října. Pak už muzeum čeká zimní přestávka. Tu klub využívá k doplnění expozic a opravám.