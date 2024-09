Máte pětatřicet mandátů (z pětašedesáti, pozn. red.). Věříte lidem v ANO natolik, že nebudete nutně potřebovat víc než pětihlavý „polštář“ pro případ, že by z hnutí opět někdo vystoupil? Máme kandidátku postavenou velmi stabilně. Byť před koncem minulého volebního období jsme čelili nějakým vnitřním problémům, ta kandidátka je velmi stabilní už po druhé volební období a myslím si, že jádro kandidátů prokázalo svou loajalitu našim voličům a v naší členské základně, takže bych nemaloval čerty na zeď. Není to potřeba.

Volby do Senátu

Volby do krajských zastupitelstev

Kdy plánujete začít s povolebními vyjednáváními? Nebo žádná nebudou a ANO bude v koalici solitérem? Těch alternativ je spousta. Bavili jsme se o tom, že na neděli svoláme nový zastupitelský klub, přece jenom je nás pětatřicet. Potřebujeme si s kolegou, krajským předsedou, vyslechnout na tuto problematiku názor celého klubu. Jsme demokratické hnutí, takže tato diskuze musí proběhnout. Jak jsme deklarovali před volbami, jsme připraveni jednat se všemi subjekty, které o to mají zájem a jejichž prvotním zájmem je rozvoj Moravskoslezského kraje, nikoli osobní ambice.

Čekal jste takový výsledek navzdory nedávným kauzám spjatým s lidmi z hnutí ANO na pozicích hejtmana? Nejprve situace kolem Ivo Vondráka, poté dávná úplatkářská kauza Jana Krkošky… My jsme po dvě volební období byli nejsilnější koaliční stranou a v politickém životě se takovéto věci stávají. My jsme se k tomu naopak postavili čelem, vyřešili jsme to rychle a ku prospěchu Moravskoslezského kraje, bez ohledu na nějaké osobní preference. Myslím si, že toto nakonec mohli voliči naopak i ocenit – že před problémy nestrkáme hlavu do písku, dokážeme se s nimi poprat a vyřešíme je.

ANO v Moravskoslezském kraji vyhrálo s naprostou dominancí. Musíte být spokojený… Jsem za to moc rád, opravdu jsem byl mile překvapen. Chtěl bych všem voličům poděkovat za jejich podporu, které si i se spolukandidáty moc vážíme a přijímáme ji s velkou pokorou. Jsme připraveni naše voliče nezklamat.

V jakém složení to bude? Hodlá ANO řídit Moravskoslezský kraj samotné, nebo zachová koalici v podstatě na stávajícím půdorysu? A jak očekávaný budoucí hejtman vyřeší svou situaci s kumulací funkcí? Se svými pocity se vítěz voleb Josef Bělica svěřil Deníku hned v sobotu večer.

Volební účast nepřesáhla třicet procent. Ovlivnily ji letos podle vás povodně?

Bezesporu ty povodně volby ovlivnily. To asi ano. Ale jakým způsobem, to je ještě příliš brzy hodnotit. Nicméně krajské volby se většinou pohybují kolem třiceti procent, takže zase tak velký rozdíl to není.

Jaké budou vaše první priority? Bude to řešení následků povodní, nebo dlouhodobé cíle?

Povodně jsou věc, která nás provází a ještě nějakou dobu provázet bude. Naštěstí už nejsme ve fázi, kdy se musí zachraňovat životy, ale ve fázi obnovy. Takže pomoc tady bude, to je důležité říct. Ale co se týče našich volebních priorit, na tom se nic nemění – kvalitní zdravotnictví, sociální péče, školství, bezpečnost. Ta se v posledních týdnech ukazuje jako velmi důležitá a vždy jsme na ni dbali. Všechny volební priority budeme prosazovat i nadále.

Rezignace na funkci primátora Havířova

Funkci hejtmana jste si mohl pět měsíců vyzkoušet, osahat. Zároveň ale stále zůstáváte i poslancem a primátorem Havířova. Plánujete tuto funkci položit?

Deklaroval jsem to už na začátku a na mém postoji se nic nezměnilo. Říkal jsem, že pokud dostanu od voličů důvěru, a tu jsem dostal, tak jsem připraven rezignovat na pozici primátora Havířova. Budu se s kolegy bavit o tom, ke kterému datu to bude. Deklaroval jsem už na začátku, že dvě exekutivní pozice nejde dlouhodobě vykonávat. Mám v tom jasno.

Jaký by mohl být onen časový horizont?

Už jsem na to byl dnes dotazován zastupitelstvem v Havířově. Bude to na začátku prosince, vzhledem k tomu, že ustavující zastupitelstvo bude pravděpodobně na konci října, tak se bavíme o překryvu funkcí v horizontu týdnů. Už nějakou dobu se snažím stabilizovat situaci v Havířově tak, aby předání funkce proběhlo bez jakýchkoli otřesů a v klidu.