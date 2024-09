Podobně v pátek 20. září reagovalo v bohumínském centru více lidí. „Myslím si, že lidi teď mají důležitější starosti, než nějaké volby. Ty jsou podružné. Měly se přesunout třeba o čtrnáct dní,“ konstatovala jiná žena utírající zachráněné vybavení. „Teď na ně asi málokdo myslí, mají asi lidé jiné starosti, než zrovna volby,“ říkal soused.

Našli se ale i takoví, co svou občanskou povinnost splní stůj co stůj „Volit půjdu, protože, abych ukázal té vládě, která si myslí, že volby jsou to nejdůležitější, že tomu tak není,“ zaznělo od muže vynášejícího vyplavený inventář zdejšího gymnázia. Před ním se mimo jiné nahromadily nepoužitelné běžky …

Ještě více odpadu se objevilo u domů na severním okraji Bohumína v částech Šunychl a Kopytov, ty byly nebývale zaplaveny a načas odříznuty od světa. Tady se ukázala zkáza v plné podobě. Mnohde ještě stojí špinavá voda u obydlí a všude se horečně uklízelo.

Podívejte se na video, Bohumín v pátek 20. září

Bohumín po povodních, 20. 9. 2024. | Video: Radek Luksza

Přesto i na těchto předměstích uspořádali volby, byť ne jako obvykle v restauraci Zlatý Jelen, nýbrž ve zbrojnici místního sboru dobrovolných hasičů. V garáži se usídlila volební komise bohumínského Okrsku 1.

„Zajistili jsme šestnáct palet a stovkové hřebíky, nechali nařezat několik fošen tak, abychom udělali provizorní přejezd přes velkou hadici kudy ještě čerpáme vodu. Protože, přece nepřerušíme čerpání vody kvůli volbám!“ vzkázal bohumínský starosta Petr Vícha. V jeho kanceláři měl ještě dva páry holínek a další vybavení do mokra a deště, stejně tak kabely, jimiž nouzově vedla elektřina a internetové spojení. Proud na radnici zapnuli ve čtvrtek večer, ovšem celý pátek ještě nechali úřad pro veřejnost uzavřený.

„Provizorně jsme zprovoznili nemocnici, snažíme se, aby od pondělí fungovaly školy, řešíme náhradní ubytování, hasiči čerpají a ještě budou dny čerpat vodu, distribuujeme materiálovou pomoc do těch postižených domácností, budeme ještě týdny svážet odpady a já mám v téhle chvíli pocit, že všechny zajímá jenom to, jestli jsou zajištěny volby. Ano jsou,“ nechal se slyšet starosta Bohumína. V tom kromě náhradní volební místnosti v Šunychlu řešili i výpadek proudu ve škole Masarykova, kam nechali dopravit elektrocentrálu.

Do volební garáže v šunychelské hasičárně dorazili první obyvatelé minutu po otevření, ve dvě hodiny po poledni.

„Brali jsme to jako povinnost,“ prohlásila obyvatelka této bohumínské části, jež hodila do uren obálky s kandidáty pro krajské zastupitelstvo i senát. K vlastní situaci řekla, že díky vyvýšenému bydlení neměli vodu přímo v domě, jako jedni z mála.

Podívejte se na video, Bohumín v pátek 20. září

Volební pátek v Bohumíně, 20. září 2024. | Video: Radek Luksza

„Máme to mokré, ale jedeme volit,“ ukázali své navlhlé obálky manželé z Kopytova jedoucí do Šunychlu autem právě přes mostek vytvořený na ochranu čerpání vody.

„Stalo se, co se stalo. Ale pokud to jde, tak si odvolím, abych si splnil to, na co mám právo,“ dodal jiný usedlík z Kopytova mířící volit také se ženou.

K TÉMATU

U Dvora už začali čepovat

Podnik s nošovickým a plzeňským pivem ve Štefánikově ulici 830 v bohumínském centru byl jednou z posledních restaurací, kde seděli hosté, i když už v okolních ulicích bylo nad kotníky vody.

„Odcházeli o půl páté odpoledne,“ uvedli pivnice U Dvora k nedělní situaci. V pondělí měli vodu ve sklepě a samozřejmě na letní zahrádce. Další dny dělali pořádek a podle provozovatele pomáhali lidem v sousedství – nechávali je nabíjet mobilní telefony přes jejich elektrocentrálu. „A teď už jedeme, snažíme se tady normálně fungovat,“ konstatovala servírka v pátek, kdy venku seděli hosté u několika stolů. Zahrádka zůstávala ale zavřená.

