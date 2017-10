Volby jsou rutina, vyžadují však trpělivost, říká dlouholetá komisařka

V pátek před druhou přijdou, v sobotu odpoledne – až sečtou všechny hlasy – skončí. To je úděl komisařů okrskových volebních komisí. Volby co volby.

Volby 2017 v OrlovéFoto: Deník/Petr Jiříček

Dlouhé roky to tak měla nastavené i paní Jarmila Podjuklová z Orlové. Letos už ve volební komisi nezasedla, do „svého“ okrsku ale nezapomněla přijít zodpovědně odvolit.

„Komise? To je hlavně rutina,“ říká při páteční návštěvě volební místnosti paní Jarmila. „Komisaři musejí být obrněni trpělivostí a alespoň trochu mít k té práci vztah, orientovat se v politické sféře,“ vysvětluje.

S trpělivostí jí dávají za pravdu i současní komisaři a komisařky v orlovském volebním okrsku číslo osm.

Během prvních tří hodin letošních voleb je neopomíná „sepsut“ hned několik nevrlých voličů slušně upozorněných na končící platnost občanského průkazu. „Číst mě učili už na základní škole,“ odsekne z fleku jedna volička.

Možná i proto Jarmila Podjuklová zmiňuje v souvislosti s volbami internet. „Jsem jednoznačně pro elektronický systém. Možná by dokonce volební účast vzrostla, ale podle mě by na to některé strany doplatily. Proměnila by se skladba voličů a strany jako komunisté, které mají starší voliče, by na to asi doplatily,“ soudí dlouholetá členka komise, kde několikrát plnila roli zapisovatelky.

Souhlasně na možnost volby po internetu pokyvují i současní komisaři. Přestože si za těch několik hodin sezení – a při slabší účasti zejména klábosení – přijdou na příjemnou odměnu.