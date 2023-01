Letošní volební účast v prvním kole prezidentských voleb byla na Karvinsku rekordní. Ve všech městech i obcích okresu byla vyšší než před pěti lety, rekordně se polepšili voliči v Karviné, kde jich přišlo k urnám o více než osm procent více než před pěti lety (letos 54,62, v roce 2018 46,31 procenta). Zároveň to ale bylo nejméně voličů, budeme-li srovnávat velká města v okrese.

O něco lepší měli účast v Orlově, kde také dlouhodobě chodí volit málo lidí (letos 55,19, v roce 2018 46,35 procenta). Lepší volební účast ale zaznamenali ve všech velkých městech okresu. V Bohumíně volilo 58,64 procenta (v roce 2018 52,13 procenta). V Havířově přišlo letos k urnám 58,65 procenta voličů (v roce 2018 52,31 procenta). Tradičně nejvyšší volební účast z větších měst bývá v Českém Těšíně. Letos 61 a půl procenta, v roce 2018 55,84 procenta.

Hodně se letos polepšili také voliči v Doubravě, kde před pěti lety volilo prezidenta v 1. kole 53,07 procenta a letos přišlo k urnám 61,70 procenta voličů. Rekordní je letos také volební účast v rámci celého okresu. Letošní číslo je 59,37 procenta, zatímco v roce 2018 to bylo 51,79 a v roce 2013 51,83 procenta.

Rekordní účast i kvůli referendu

Výjimečnou volební účast letos zaznamenali také v Horních Bludovicích, kde přišlo téměř o devět procent více voličů. Starosta Horních Bludovic Roman Nytra pro to má vysvětlení: současně s prezidentskými volbami se konalo referendum o tom, zda má obec zákonnými prostředky bránit stavbě nové továrny na výrobu plastových obalů, které chce v obci stavět soukromý investor.

Tu však velká část obyvatelé Horních Bludovic z velké části nechce. Referenda se zúčastnilo 64,9 procenta obyvatel obce z 2500 místních, z nichž má volební právo 2028 osob. Pro to, aby obec zabránila stavbě, bylo 942 lidí, 313 osob bylo proti, devět voličů se zdrželo. Aby bylo referendum platné, bylo zapotřebí volební účasti alespoň 35 procent voličů.

K TÉMATU

Jak místní osobnosti hodnotí první díl a koho půjdou volit teď

Pavel, nebo Babiš? Jak hodnotí první kolo a koho půjdou ve druhém kole volit sportovci, herci nebo duchovní, známé osobnosti z našeho regionu? Deník se ptal za vás.

Stanislav Žídek, šéf Českého krasobruslařského svazu, Karviná:

„Předpokládal jsem, že výsledek bude těsný, ale že až tak těsný, to mě trochu zaskočilo. Ale tipoval jsem správně, že postoupí ti, kdo postoupili do druhého kola. Trochu lepší výsledek jsem čekal u paní Nerudové. Nicméně druhé kolo bude

tuhý boj a věřím, že vyhraje ten, kdo nás bude na hradě důstojně reprezentovat.

I ve druhém kole chci samozřejmě volit, ale budu v té době zrovna na Mistrovství Evropy v krasobruslení ve Finsku. Snad mi organizátoři umožní dostat se na ambasádu, protože nebudu přímo v Helsinkách, ale ve městě Espoo, odkud je to ale kousek. Musím si ještě taky vyřídit voličský průkaz.“

Petr Sutorý, herec Těšínského divadla, Český Těšín:

„Asi není nic, by mě překvapilo nebo zaskočilo. Možná jsem čekal více hlasů pro paní Nerudovou. Pro druhé kolo je důležité, aby lidé přišli k volbám. Já v prvním kole volil generála a Pavla a budu ho volit i ve druhém kole. Proč? Protože vystupuje jako slušný člověk a protože prezident je funkce reprezentativní, myslím si, že Petr Pavel by Česko reprezentoval lépe než Andrej Babiš.“

Michal Brůna, trenér a prezident mistrovského týmu házenkářů HCB Karviná:

„Co mě překvapilo? Asi nic. Ale nečekal jsem, že první kolo vyhraje Petr Pavel. Co mi vadí, je to, že média svou kampaní upřednostnila tři kandidáty, takže zbytek byl do počtu. Budu volit i ve druhém kole, ale neprozradím, koho.“

Šmíd Martin, katolický farář Karviná:

„Výsledek mě nepřekvapil, dalo se to očekávat. Bylo celkem jasné, že tady v regionu vyhraje Andrej Babiš. Volit půjdu, ale neřeknu koho. To je soukromá věc.“

Richard Konkolski, mořeplavec, spisovatel, kameraman, důchodce, Dolní Lutyně:

„Doufal jsem, že lidé budou trochu rozumní, ale v zásadě mě nic nepřekvapilo. Jsem pragmatik a stejně tak se dívám na život. Osobně by v životě nevolil žádného generála. Jsem patriot a chci to nejlepší pro Česko. Volit ve druhém kole budu Andreje Babiše. Mám k němu sice výhrady, ale v finálové této dvojici moc na výběr nemám.“