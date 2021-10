V roce 2017 byla volební účast v celém okrese Karviná jen 51,38 procenta. Co letos?

Volební komise hlásí nával a fronty, a to nejen ve městech, ale také v meších obcích. „Lidí dnes přišlo opravdu dost,“ prozradily členky volební komise v Chotěbuzi, jedné z nejmenších obcí okresu Karviná, kde mají něco málo přes tisíc oprávněných voličů.

Chotěbuz, volby do PS Parlamentu ČR, pátek 8. října 2021. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Zdá se, že letošní volby nejsou lhostejné obyvatelům padesátitisícové Karviné ani dalším obcím na Karvinsku. Alespoň za první den voleb se zdá, že voliči zde šli do sebe.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.