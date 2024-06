Že zrušení poboček není pouze o nekomfortu pro obyvatele, dokazují i příklady z praxe. Je na nich znát, jak moc lidem vyřizování agendy spojené s poštou nabourává každodenní život. Poté, co Deník zjišťoval, kde na Karvinsku a Havířovsku způsobilo zavření pošty největší problémy běžným občanům, se ukazuje, že stejně zasaženi byli lidé jak ve velkých městech, tak obcích.

Nejde jen o to, že si musí na nejbližší poštu dojet několik kilometrů, když si chtějí vyzvednout nebo naopak poslat balík či poštu. Zrušení poboček, kde předtím byli i Czechpointy, se výrazně promítá i do možností vyřídit si úřední záležitosti v okruhu jejich domovů. Což samozřejmě pro starší či tělesně hendikepované občany znamená často plánování „výletu“ na celý den a zaangažování dalších osob.

V Karviné uzavřela pošta celkem čtyři pobočky, a to v ulicích Čsl. Armády, Slovenská, Kosmonautů a na třídě Osvobození.

V Karviné 8, nejlidnatější části města, schází jakákoliv pošta. Ta dřívější v ulici Slovenská u obchodu Hruška byla zrušena a lidé si hlasitě stěžují dodnes. „Jsme největší sídliště ve městě, plno lidí všude, ale pošta fuč,“ komentuje nazlobeně jedna z místních paní.

A další občan z Karviné 8 se přidává se svým příběhem: „Jsem nevidomý a trpím srdečním onemocněním. Vše tak nyní musím řešit na hlavní poště, která je vzdálená asi kilometr a půl od mého bydliště. Na pobočce, kterou uzavřeli, jsem řešil všechno, včetně datových schránek. Chodily mi tam balíčky a teď musím chodit na hlavní poštu, která je plná lidí. Musím si s sebou vždy vzít asistenta, protože orientace mezi přepážkami bez zraku není úplně jednoduchá. Nehledě na to, že vyvolávací systém je pro nevidomé nepřístupný,“ poukazuje na velký systémový problém na poštách hendikepovaný občan z Karviné.

Na oné zmiňované osmičce, tedy v Karviné-Hranicích, se nachází také komplex Lázní Darkov. Česká pošta zde uzavřela loni hned dvě pobočky, takže nyní zde není žádná. „Není tady ani jedna pošta a přitom jsou tady lázně. To nebyl moc chytrý tah,“ zamýšlí se další Karviňanka.

V Havířově přišli o pět pošt

Podobná nálada ohledně pošt panuje i v sousedním Havířově. Tady se lidé dokonce musejí obejít hned o pět pošt, na které byli zvyklí. Pobočky byly zrušené v ulici Slovanská, Anglická, Dělnická, Jurije Gagarina a také na Hlavní třídě.

„Zejména kvůli mým sousedům a známým, kteří jsou bez auta a jsou starší, anebo mají nějaké zdravotní potíže, bych si přála, aby pošty v Havířově nebyly tak strašně moc osekané. To, že tady zavřeli tolik pošt najednou, byl pro nás šok. Doteď si na to lidé v mém okolí nezvykli,“ říká obyvatelka Havířova.

Po návratu poboček do Orlové, kde zrušili dvě pošty, a to v ulici F. S. Tůmy a ve Slezské v Orlové-Porubě, volají lidé i kvůli vyzvedávání balíků. Obzvláště na sídlišti v Porubě to je bez pošty pro zákazníky e-shopů komplikované.

„Pokud jsem měl neskladnou zásilku nebo zásilku, o které sami doručovatelé rozhodli, že mi ji nepřivezou domů, ale rovnou zavezou na novou poštu, tak jsem musel zajet až na hlavní poštu v městě, protože sídlištní pošta je zavřená. Na hlavní poště to pak vždy bylo na dlouho kvůli velkému počtu klientů. Bohužel některé balíčky ze zahraničí nelze přesunout na jiného dopravce než Českou poštu. Sice máme nedaleko bydliště i Zásilkovnu a AlzaBox, ale na dnes již zrušené pobočce pošty byla podstatně delší doba úschovy,“ vypočítává bývalé výhody klient orlovské pošty.

Czech point se schodištěm

I v Českém Těšíně zrušili stejně jako v Orlové dvě pobočky. Dokonce i na ulici stejného jména - ve Slezské. Druhá byla zrušena v Ostravské ulici. „Sotva na ni otevřeli Czechpoint, zavřeli celou pobočku,“ glosoval jeden z místních občanů aktuální poměry ve městě.

Při rozhovoru Deníku s dalšími obyvateli o osudech pošt v jejich městě pak vícekrát zaznívá komentář: „Zrušili pošty a od příštího roku se bude žádat o jakékoliv příspěvky přes Czechpoint na poštách. Jenže ty jsou zrovna u nás ve městě málokde bezbariérové. Většinou jsou všude schody, takže pro vozíčkáře nebo i lidi s omezenou mobilitou je to opravdu velký problém,“ přibližuje jedna z obyvatelek Těšína.